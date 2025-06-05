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Новини Підрив Кримського мосту
2 019 11

Підрив Кримському мосту вплине на логістику окупантів, - ВМС

Підрив Кримського мосту

Атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Експлуатувати його після таких інцидентів доволі ризиковано, без обстежень мінімум. Тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження. І, якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити так, як раніше, то, ймовірно, хтось у майбутньому буде відповідати ще й за ці жертви", – додав він.

Плетенчук зазначив, що в Росії на офіційному рівні мляво відреагували на підрив Кримського мосту.

"Вони відреагували в морі приблизно так само, як і в інформаційному просторі. Тобто, практично ніяк", – додав Плетенчук.

 Нагадаємо, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

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Автор: 

ВМС (1398) Керченський міст (536) Плетенчук Дмитро (178)


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Топ коментарі
+8
Звиняйте, але вибух на відео - це ніяк не 1100 кг тротилу...
Якби впала арка, це було б дійсно порушення логістики, бо конструкція б перегородила протоку...
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05.06.2025 12:31 Відповісти
+7
Ух ти, а залізниця Ростов-Маріуполь-Волноваха їм нахіба?
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05.06.2025 12:34 Відповісти
+6
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05.06.2025 12:33 Відповісти
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яким чином,меньше повітря гоняти будуть??
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05.06.2025 12:26 Відповісти
Звиняйте, але вибух на відео - це ніяк не 1100 кг тротилу...
Якби впала арка, це було б дійсно порушення логістики, бо конструкція б перегородила протоку...
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05.06.2025 12:31 Відповісти
схоже на дрон неглибоко під поверхнею води

якщо вибухом керували з СБУ, то чому щодня публікують фантазії речника ВМС?

яке ВМС має відношення до цього операції СБУ?

цей секретутка Плетенчук що, експертизу опор моста проводив?

якщо дрон бахнув на майже поверхні води об сітку або баржу - то опора моста тріснула? нахилилась? упала?

морські дрони стандартно таскають 250 кг вибухівки з прилаштованої до гідроскутерного мотора авіабомби
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05.06.2025 12:44 Відповісти
Там бики десятки тонн - дохера потрібно вибухівки
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05.06.2025 12:32 Відповісти
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05.06.2025 12:33 Відповісти
Ух ти, а залізниця Ростов-Маріуполь-Волноваха їм нахіба?
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05.06.2025 12:34 Відповісти
то таке - атдихающіє їздять
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05.06.2025 12:50 Відповісти
а, так це чос якогось клоуна з Земарафону

все ясно

в України нема ВМС, зато є пиз доболи з керівництва ВМС, які в кожній дюрці затичка
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05.06.2025 12:37 Відповісти
Было много сообщений что мост рухнул. Всмысле їздити як раніше?
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05.06.2025 12:58 Відповісти
Основна воєнна логістика касапів-залізниця ростов-Крим.
Павутина мала би її паралізувати.
Касапи дійшли вже до Сум,так як залізниця діє бездоганно для забезпечення їх військ на фронті.
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05.06.2025 13:15 Відповісти
 
 