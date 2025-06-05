Підрив Кримському мосту вплине на логістику окупантів, - ВМС
Атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Експлуатувати його після таких інцидентів доволі ризиковано, без обстежень мінімум. Тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження. І, якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити так, як раніше, то, ймовірно, хтось у майбутньому буде відповідати ще й за ці жертви", – додав він.
Плетенчук зазначив, що в Росії на офіційному рівні мляво відреагували на підрив Кримського мосту.
"Вони відреагували в морі приблизно так само, як і в інформаційному просторі. Тобто, практично ніяк", – додав Плетенчук.
Нагадаємо, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.
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Якби впала арка, це було б дійсно порушення логістики, бо конструкція б перегородила протоку...
якщо вибухом керували з СБУ, то чому щодня публікують фантазії речника ВМС?
яке ВМС має відношення до цього операції СБУ?
цей секретутка Плетенчук що, експертизу опор моста проводив?
якщо дрон бахнув на майже поверхні води об сітку або баржу - то опора моста тріснула? нахилилась? упала?
морські дрони стандартно таскають 250 кг вибухівки з прилаштованої до гідроскутерного мотора авіабомби
все ясно
в України нема ВМС, зато є пиз доболи з керівництва ВМС, які в кожній дюрці затичка
Павутина мала би її паралізувати.
Касапи дійшли вже до Сум,так як залізниця діє бездоганно для забезпечення їх військ на фронті.