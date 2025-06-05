Підрив Кримському мосту вплине на логістику окупантів, - ВМС

Атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Експлуатувати його після таких інцидентів доволі ризиковано, без обстежень мінімум. Тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження. І, якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити так, як раніше, то, ймовірно, хтось у майбутньому буде відповідати ще й за ці жертви", – додав він.

Плетенчук зазначив, що в Росії на офіційному рівні мляво відреагували на підрив Кримського мосту.

"Вони відреагували в морі приблизно так само, як і в інформаційному просторі. Тобто, практично ніяк", – додав Плетенчук.

Нагадаємо, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

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