Кремль о массированном обстреле Украины: "Ответ РФ на террористические акты киевского режима"

В Кремле цинично прокомментировали ночной массированный комбинированный удар с применением БпЛА и ракет по территории Украины. Войска РФ якобы били "по военным целям" и "отвечали" на операцию СБУ "Павутина".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление спикера диктатора РФ Путина Дмитрия Пескова цитируют росСМИ.

"Ночной массированный удар РФ по военным целям в Украине - это ответ на террористические акты киевского режима", - утверждает он.

По его словам, все, что делают российские оккупанты "в рамках СВО", - это "ответ на шаги киевского режима".

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В то же время Песков говорит, что в Кремле не согласны со словами Трампа о войне в Украине как о детской драке, потому что "для России это вопрос национальных интересов".

"Спецоперация в Украине началась после того, как были исчерпаны все политико-дипломатические средства", - добавил представитель российского диктатора.

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.

На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.

Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

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