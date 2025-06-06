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Новости Массированный ракетный обстрел Операция СБУ Павутина
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Кремль о массированном обстреле Украины: "Ответ РФ на террористические акты киевского режима"

Массированный обстрел Украины 6 июня: Кремль цинично прокомментировал

В Кремле цинично прокомментировали ночной массированный комбинированный удар с применением БпЛА и ракет по территории Украины. Войска РФ якобы били "по военным целям" и "отвечали" на операцию СБУ "Павутина".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление спикера диктатора РФ Путина Дмитрия Пескова цитируют росСМИ.

"Ночной массированный удар РФ по военным целям в Украине - это ответ на террористические акты киевского режима", - утверждает он.

По его словам, все, что делают российские оккупанты "в рамках СВО", - это "ответ на шаги киевского режима".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое спасателей погибли в Киеве в результате повторного российского удара, - ГСЧС

В то же время Песков говорит, что в Кремле не согласны со словами Трампа о войне в Украине как о детской драке, потому что "для России это вопрос национальных интересов".

"Спецоперация в Украине началась после того, как были исчерпаны все политико-дипломатические средства", - добавил представитель российского диктатора.

Также читайте: Кремль ждал "жесткого осуждения" спецоперации СБУ по уничтожению самолетов, - Песков

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.

На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.

Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

Читайте также: Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и оккупировать все к востоку от реки Днепр, - Палиса

Автор: 

Песков Дмитрий (1939) россия (96169) война в Украине (4670)


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Топ комментарии
+8
Військовий об'єкт...

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06.06.2025 13:27 Ответить
+8
- Беррімор, що там за шум на вулиці?
- Це руззкие, сер.
- И чого ж вони хочуть?
- Вони хочуть миру, сер.
- А чому ж тоді стріляють?
- *******, сер.
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06.06.2025 13:35 Ответить
+7
Пора вже московський режим залишити зовсім без авіації в тому числі так званої цивільної. Зеля, оголошуй над Сосією безполітну зону, а потім хто не сховався ми не винуваті. В першу чергу повинні бути знищені московські аеропорти з літаками. Йде війна на виживання і Сосія а особливо її так звана еліта, повинна страждати кожен день.
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06.06.2025 13:26 Ответить
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Завдяки дронам-перехоплювачам військові за ніч збили 33 російські БПЛА
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06.06.2025 13:22 Ответить
На них треба ставку робити, бо ракет на ішакєди у жодної країни не вистачить, США взагалі зажали.
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06.06.2025 13:38 Ответить
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06.06.2025 13:50 Ответить
Наші дрони-інтерцептори поки що дійсно економічно ефективна альтернатива ракетам земля-повітря проти Гераней-2, які літають із швидкостями, близько 200 км/год та на ешелонах 50-5000 м.
Але ворог, спостерігаючи наші успіхи ППО від Герань-2, створив і накопичує ресурс реактивних БпЛА Герань-3, з ешелоном близько 9 км та швидкостями, близько 600 км/год .
Отже, мабуть незабаром для ППО нам стануть потрібні відносно дешеві ЗРК з ракетами до них, з урахуванням того, що ціна реактивних Герань-3 буде у декілька раз вища, в порівнянні з ціною Мопедогерані-2.
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06.06.2025 14:01 Ответить
Головна небезпека ішакєдів - це їх кількість.
Багато - тому що прості та дешеві, отже виготовляти можна сотнями на день.
Реактивні вже будуть складніші, тому відчутно дорожчі, отже так масово їх проблематичніше виготовляти.
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06.06.2025 14:06 Ответить
Мабуть головна небезпека Мопедогераней-2 це 50-90 кг бойова частина, особливо термобарична. Масовку для виснаження ППО, в тому числі і комплексів БпЛА-інтерцепторів в значній частині створюють імітатори Мопедогераней.
Те, що Герань-3 в декілька раз дорожча, у порівнянні поршневою Герань-2, мабуть збільшує доцільність застосування ЗРК та винищувачів.
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06.06.2025 14:25 Ответить
Якби ішакєдов було десь до 50 на день, можна було б якось зі скрипінням організувати стабільне постачання недорогих ракет, як от для "Печори" (нормально їх б'є). Але роблять їх 150+ на день. Де ми стільки ЗКР візьмемо?
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06.06.2025 14:27 Ответить
Дрони проти шахедів є , їх випуск вже налагоджено , нема операторів саме цих бпла . Майже всіх операторів дронів зосередили на прифронтовій території , а от в тилу їх катма . Все що встигли там збити , те збили , все що не встигли - полетіло далі .
Влада це питання взагалі не контролює . Їм похер . Скільки вже не звертались до МО про організацію навчання операторів - а воз і нинє там .
Може хоч Мадяр якось вплине .
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06.06.2025 14:27 Ответить
Через цю срану бусифікацію люди бояться йти, бо сьогодні ти модний оператор інтерцептора, а завтра - звичайний хлоп в окопі.
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06.06.2025 14:29 Ответить
Він адекватний? - лупити по цивільному населенню
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06.06.2025 13:24 Ответить
Військовий об'єкт...

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06.06.2025 13:27 Ответить
адекватних в рашці вже немає, можна застосовувати по ній ЯО

.
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06.06.2025 13:27 Ответить
Не з нашим Щастям - нас обнулили
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06.06.2025 13:30 Ответить
ще не вечір!

якщо не ми, то наші діти чи онуки таки бомбануть ЯО по кацапії !

.
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06.06.2025 13:43 Ответить
Ось дивиться- досі українська влада не посадила тих, хто був співучасником обнулення.
Я би націоналізувала майно Кучми наприклад, премьерів, міністрів, і александра чалого з юристами
уся наступна влада МАЄ ЗНАТИ що прийдеться держать відповідь за свої вчинки
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06.06.2025 13:55 Ответить
- Беррімор, що там за шум на вулиці?
- Це руззкие, сер.
- И чого ж вони хочуть?
- Вони хочуть миру, сер.
- А чому ж тоді стріляють?
- *******, сер.
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06.06.2025 13:35 Ответить
Ви ще запитуєте? Та воно ******* на всю голову, ще й старчиський маразм на додаток.
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06.06.2025 13:48 Ответить
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06.06.2025 13:24 Ответить
Тобто це таки отвєтка за "Павутину" була.
Думав, тільки зєлєті та Трамп можуть так по-дебільному примітивно ляпати язиком.
А ні, вже русня підтягнулась.
Нє останавлівайтєсь.
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06.06.2025 13:25 Ответить
Для дебільних глубінарієв згодиться.
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06.06.2025 13:28 Ответить
відповідь "потужна" - замість військових цілей вбили трьох рятувальників
кідраси!
горіти вам в пеклі !

.
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06.06.2025 13:26 Ответить
Мені лишній раз пощастило з внуками пограться - кацапи попали у насосну станцію, і дитсадок, де вони були, на півдня залишився без електроенергії та води... "Військовий об"єкт", з малолітніми "бандерівцями"... Побули у бабусі з дідом, півдня говорили щирою українською мовою (а не "суржиком"). Ростуть молоді патріоти... Я ж пояснив, ЧОМУ їх дитсадок не працює...
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06.06.2025 13:43 Ответить
Пора вже московський режим залишити зовсім без авіації в тому числі так званої цивільної. Зеля, оголошуй над Сосією безполітну зону, а потім хто не сховався ми не винуваті. В першу чергу повинні бути знищені московські аеропорти з літаками. Йде війна на виживання і Сосія а особливо її так звана еліта, повинна страждати кожен день.
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06.06.2025 13:26 Ответить
Білий шум.
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06.06.2025 13:27 Ответить
Ну, генетика...
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06.06.2025 13:27 Ответить
Їх коментувати - це лише опускатись до рівня канібалів де ти пробуєш розвяснити їм що жерти людей не можна
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06.06.2025 13:30 Ответить
тупі виродки. кацапи рукожопі та жопоголові. По хитловим будинкам "помстилися"...
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06.06.2025 13:36 Ответить
Кацапська мразь біситься від безсилля.Бо ця атака сьогоднішня вартістю кількасот мільйонів доларів нанесла нам невеликі,хоч і чутливі збитки.А ми дрончиками за мільйон доларів максимум,розкатали дорогоцінні для них літалки.Не кажучи вже про психологічну складову операції.І найголовніше що вони трясуться від страху що в нас може несподівано з'явитись трошки нормальних ракет,і кацапам настане нормальний пердимонокль
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06.06.2025 13:57 Ответить
Одним словом тварини.
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06.06.2025 13:38 Ответить
Підари московські,кремлівських болот упирі,вояки ви що свинособаки,вас навіть сирійці змогли отхєрачить,де ви бомбили їхні домівки безнаказано.Там ви були,особливо авіація,херої ерефії.Підараша-держава терорист вона як з відомого фільму"...были демоны,они самоликвидировались" ,тільки само буде відсутнє бо вас ліквідує Україна,вона буде тим останнім цв'яхом в кришці вашого вонючого гроба де будуть догнивать рештки недоімперії.Для свого недорозвиненого обивателя ви доносите що нібито б'єте по військовим цілям але Україна становиться ще мілітарніше,а б'єте ви по житловим забудовам.Пекло вам,кремлівські гівноїди,буде за рай.Слава нації! Смерть ворогам!
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06.06.2025 13:38 Ответить
Піськов не всі дебіли як ТИ дебіл думаєш тероризм це коли є людські жертви там їх не було. Там стояли носії зброї які вбивали мирниш громадян в Україні. Так що іди на *** Пачтальйон Печкін ТОРМОЗ.
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06.06.2025 13:39 Ответить
Кремлівська хунта- кремлівська хуцпа.
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06.06.2025 13:43 Ответить
Терористи це те чім живе ху....лостан. Вони не можуть жити без вбивства, а головне при цьому створити біль. Тому ху...ло і наказує стріляти по простим громадянам та дітям. А пісков, це голос з валізи ху...ла
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06.06.2025 13:49 Ответить
Піськов - терорист .
він брехун . Ці болотні вбивці підігнали під кордони України 200 000 вбивц і напали на мирну спящу Україну у 4 ранку 24 лютого 2022 .
А зараз вони знищіли і нищять міста села І МАЙНО МИРНИХ УКРАЇНЦІВ
Смерть москалям
А піськова давно пора до кобздону
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06.06.2025 13:49 Ответить
Они все время твердят про пассажирский поезд. Зачем Зеленскому понадобилось его подрывать.
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06.06.2025 13:53 Ответить
Як Зеленський повернеться з бойового завдання, можно буде запитати. А що тобі методичка фсб каже
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06.06.2025 14:04 Ответить
Фу. Кацапи, навіть, не гопники, пітуШари опущені.
Немає інтелекту відповісти адекватно, то мстяться дітям, жінкам та старим.
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06.06.2025 13:54 Ответить
Ні, йдеться про терористичні атаки московського режиму у відповідь на законні дії ЗСУ
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06.06.2025 14:12 Ответить
Пожовклий трамп, вчергове, щось буде молоти перед ЗМІ, дивними і незрозумілими реченнями, про «помилку», про Президента США Байдена, …. Йому б, до лікаря звернутися, поки шанс, хоть мінімальний ще є!
Що старе, що дурне! Типовий прутін-убивця!!
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06.06.2025 14:16 Ответить
Трампону зараз відмазуватись від справи про педофілію, йому наразі не до нас...
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06.06.2025 14:20 Ответить
Такая себе ответка - поражено 4 многоэтажки и рельсы метро. В ответ на "мирно спящие аэродромы".
Слабенько, кацапня, слабенько.
И это всё, что вы теперь можете...
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06.06.2025 14:18 Ответить
 
 