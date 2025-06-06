Кремль о массированном обстреле Украины: "Ответ РФ на террористические акты киевского режима"
В Кремле цинично прокомментировали ночной массированный комбинированный удар с применением БпЛА и ракет по территории Украины. Войска РФ якобы били "по военным целям" и "отвечали" на операцию СБУ "Павутина".
Как передает Цензор.НЕТ, заявление спикера диктатора РФ Путина Дмитрия Пескова цитируют росСМИ.
"Ночной массированный удар РФ по военным целям в Украине - это ответ на террористические акты киевского режима", - утверждает он.
По его словам, все, что делают российские оккупанты "в рамках СВО", - это "ответ на шаги киевского режима".
В то же время Песков говорит, что в Кремле не согласны со словами Трампа о войне в Украине как о детской драке, потому что "для России это вопрос национальных интересов".
"Спецоперация в Украине началась после того, как были исчерпаны все политико-дипломатические средства", - добавил представитель российского диктатора.
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.
В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.
На Киевщине обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.
Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.
Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.
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Але ворог, спостерігаючи наші успіхи ППО від Герань-2, створив і накопичує ресурс реактивних БпЛА Герань-3, з ешелоном близько 9 км та швидкостями, близько 600 км/год .
Отже, мабуть незабаром для ППО нам стануть потрібні відносно дешеві ЗРК з ракетами до них, з урахуванням того, що ціна реактивних Герань-3 буде у декілька раз вища, в порівнянні з ціною Мопедогерані-2.
Багато - тому що прості та дешеві, отже виготовляти можна сотнями на день.
Реактивні вже будуть складніші, тому відчутно дорожчі, отже так масово їх проблематичніше виготовляти.
Те, що Герань-3 в декілька раз дорожча, у порівнянні поршневою Герань-2, мабуть збільшує доцільність застосування ЗРК та винищувачів.
Влада це питання взагалі не контролює . Їм похер . Скільки вже не звертались до МО про організацію навчання операторів - а воз і нинє там .
Може хоч Мадяр якось вплине .
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якщо не ми, то наші діти чи онуки таки бомбануть ЯО по кацапії !
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Я би націоналізувала майно Кучми наприклад, премьерів, міністрів, і александра чалого з юристами
уся наступна влада МАЄ ЗНАТИ що прийдеться держать відповідь за свої вчинки
- Це руззкие, сер.
- И чого ж вони хочуть?
- Вони хочуть миру, сер.
- А чому ж тоді стріляють?
- *******, сер.
Думав, тільки зєлєті та Трамп можуть так по-дебільному примітивно ляпати язиком.
А ні, вже русня підтягнулась.
Нє останавлівайтєсь.
кідраси!
горіти вам в пеклі !
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він брехун . Ці болотні вбивці підігнали під кордони України 200 000 вбивц і напали на мирну спящу Україну у 4 ранку 24 лютого 2022 .
А зараз вони знищіли і нищять міста села І МАЙНО МИРНИХ УКРАЇНЦІВ
Смерть москалям
А піськова давно пора до кобздону
Немає інтелекту відповісти адекватно, то мстяться дітям, жінкам та старим.
Що старе, що дурне! Типовий прутін-убивця!!
Слабенько, кацапня, слабенько.
И это всё, что вы теперь можете...