Войск РФ нет ни на Днепропетровщине, ни около административной границы области, - ОСГВ "Хортиця"

Заявления Минобороны РФ о якобы выходе войск РФ к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями не соответствуют действительности.

На вопрос, присутствуют ли российские войска на Днепропетровщине, Трегубов ответил: "Нет, они там отсутствуют. Более того, они не присутствуют даже на административной границе областей, несмотря на определенные провокационные заявления, которые делали российские медиа, и несмотря на одно провокационное видео, которое они вбрасывали еще на прошлой неделе, которое на самом деле было снято на территории Донецкой области, и довольно далеко".

По его словам, оккупанты не дошли до административной границы между областями, несмотря на все свои попытки и старания.

В то же время Трегубов прокомментировал, где наблюдается усиление давления российской армии в зоне отдальности ОСГВ "Хортиця".

"Если говорить именно о попытках пройти в направлении Днепропетровской области, то это два направления - Новопавловское и Покровское, которое является, в принципе, наиболее активным во всей зоне боевых действий... Там более 50 боестолкновений в сутки - это очень много, это иногда бывает сопоставим со всем остальным фронтом. В принципе, и там, и там россияне пытались продвигаться на запад, и там, и там на их пути стала одна из самых компетентных украинских бригад, которая сейчас наносит по ним огневое поражение", - сказал он.

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Трегубов подчеркнул, что россияне пытаются выйти на границу между двумя областями еще с конца апреля, но на сегодня все их попытки безуспешны.

9 июня в ОСГВ "Хортиця" также отмечали, что войск РФ на территории Днепропетровщины нет.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31-й ОМБр держат участок фронта

В Кремле сказали, что наступление РФ на Днепропетровщине - это создание "буферной зоны".