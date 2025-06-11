Військ РФ немає ані на Дніпропетровщині, ані біля адмінмежі області, - ОСУВ "Хортиця"
Заяви Міноборони РФ про нібито вихід військ РФ до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями не відповідають дійсності.
На запитання, чи присутні російські війська на Дніпропетровщині, Трегубов відповів: "Ні, вони там відсутні. Більше того, вони не присутні навіть на адміністративному кордоні областей, незважаючи на певні провокаційні заяви, які робили російські медіа, і незважаючи на одне провокаційне відео, яке вони вкидали ще на минулому тижні, яке насправді було знято на території Донецької області, і доволі далеко".
За його словами, окупанти не дійшли до адміністративної межі між областями, попри всі свої спроби та намагання.
Водночас Трегубов прокоментував, де спостерігається посилення тиску російської армії в зоні відподальності ОСУВ "Хортиця".
"Якщо говорити саме про спроби пройти у напрямку Дніпропетровської області, то це два напрямки: Новопавлівський і Покровський, який є у принципі найбільш активним у всій зоні бойових дій... Там понад 50 боєзіткнень на добу - це дуже багато, він інколи буває зіставний з усім іншим фронтом. В принципі, і там, і там росіяни намагались просуватися на захід, і там, і там на їхньому шляху стала одна з найбільш компетентних українських бригад, яка зараз завдає по них вогневого ураження", - сказав він.
Трегубов підкреслив, що росіяни намагаються вийти на кордон між двома областями ще з кінця квітня, але на сьогодні всі їхні спроби безуспішні.
9 червня в ОСУВ "Хортиця" також зазначали, що військ РФ на території Дніпропетровщини немає.
Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".
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