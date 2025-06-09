Військ РФ на території Дніпропетровщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі російські окупаційні війська не дійшли до адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Немає росіян зараз на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються... вони проводили кілька ІПСО, знімали вже відео, де начебто вони встановлюють прапор десь на кордоні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту

У Кремлі сказали, що наступ РФ на Дніпропетровщині - це створення "буферної зони".

Читайте: Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, - Сирський