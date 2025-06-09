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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
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Військ РФ на території Дніпропетровщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

Наступ РФ на Дніпропетровщину. Чи зайшли росіяни в область

Наразі російські окупаційні війська не дійшли до адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Немає росіян зараз на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються... вони проводили кілька ІПСО, знімали вже відео, де начебто вони встановлюють прапор десь на кордоні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту

У Кремлі сказали, що наступ РФ на Дніпропетровщині - це створення "буферної зони".

Читайте: Війська РФ збільшили інтенсивність бойових дій, щоб вийти на адмінкордон Дніпропетровщини, - Сирський

Автор: 

ОСУВ Хортиця (432) бойові дії (4079) Дніпропетровська область (3865)


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Свого часу, у 2014 році, на тій території, Українці зустріли десятки автобусів, з напряму Донецького регіону, з численними сруськімі Іхтамнєтамі, які їхали асфабаждать Дніпропетровську область від Украінці!! Більше, тих пасажирів, НІХТО більше і не побачив….
Повернулися на автобази, до ОРДЛО, лише водії автобусів, в одних трусах… з виряченими очима і переляком у них!! Діарея, це саме позитивне для них, про що вони згадували….
«Аслабанітєлєй», більше не було, на території Дніпропетровської ОДА!!
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 16:06 Відповісти
Наразі російські окупаційні війська не дійшли до адміністративного кордону Дніпропетровської області

Наразі.
Тобто, поки що.
Мгм...
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09.06.2025 16:10 Відповісти
Шо НАТО ?
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09.06.2025 16:13 Відповісти
Після кожного такого заперечення, абсолютно гарантовано через 2-3 дні все ПО ТИХОМУ підтвердиться. Хіба в перше?
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09.06.2025 16:20 Відповісти
Нехай би пан Трегубов записав віделпідтвердження своїх слів на кордоні двох областей.
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09.06.2025 16:22 Відповісти
ИхТамНет.💯
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09.06.2025 16:23 Відповісти
11.04.25 Військ РФ на Сумщині немає, але фіксуються спроби прориву, - ОВА
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09.06.2025 16:39 Відповісти
 
 