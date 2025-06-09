Войск РФ на территории Днепропетровской области нет, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас российские оккупационные войска не дошли до административной границы Днепропетровской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Нет россиян сейчас на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой области, хотя они очень активно пытаются... они проводили несколько ИПСО, снимали уже видео, где якобы они устанавливают флаг где-то на границе", - сказал он.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта

В Кремле сказали, что наступление РФ на Днепропетровщине - это создание "буферной зоны".

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