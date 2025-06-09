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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
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Войск РФ на территории Днепропетровской области нет, - ОСГВ "Хортица"

Наступление РФ на Днепропетровскую область. Зашли ли россияне в область

Сейчас российские оккупационные войска не дошли до административной границы Днепропетровской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Нет россиян сейчас на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой области, хотя они очень активно пытаются... они проводили несколько ИПСО, снимали уже видео, где якобы они устанавливают флаг где-то на границе", - сказал он.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровщины и "продолжают развивать наступление".

В Силах обороны Юга сообщили, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр держат участок фронта

В Кремле сказали, что наступление РФ на Днепропетровщине - это создание "буферной зоны".

Читайте: Войска РФ увеличили интенсивность боевых действий, чтобы выйти на админграницу Днепропетровщины, - Сырский

Автор: 

ОСГВ Хортица (427) боевые действия (4324) Днепропетровская область (4086)


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Свого часу, у 2014 році, на тій території, Українці зустріли десятки автобусів, з напряму Донецького регіону, з численними сруськімі Іхтамнєтамі, які їхали асфабаждать Дніпропетровську область від Украінці!! Більше, тих пасажирів, НІХТО більше і не побачив….
Повернулися на автобази, до ОРДЛО, лише водії автобусів, в одних трусах… з виряченими очима і переляком у них!! Діарея, це саме позитивне для них, про що вони згадували….
«Аслабанітєлєй», більше не було, на території Дніпропетровської ОДА!!
Дякуємо Захисникам України !!
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️
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09.06.2025 16:06 Ответить
Наразі російські окупаційні війська не дійшли до адміністративного кордону Дніпропетровської області

Наразі.
Тобто, поки що.
Мгм...
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09.06.2025 16:10 Ответить
Шо НАТО ?
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09.06.2025 16:13 Ответить
Після кожного такого заперечення, абсолютно гарантовано через 2-3 дні все ПО ТИХОМУ підтвердиться. Хіба в перше?
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09.06.2025 16:20 Ответить
Нехай би пан Трегубов записав віделпідтвердження своїх слів на кордоні двох областей.
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09.06.2025 16:22 Ответить
ИхТамНет.💯
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09.06.2025 16:23 Ответить
 
 