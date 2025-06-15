Росіянам не вдається просунутися до адмінкордону Дніпропетровщини. На Новопавлівському напрямку аномально багато боїв, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі на Новопавлівському напрямку спостерігається аномально висока кількість боєзіткнень. Ворог, попри втрати, не відмовляється від наміри вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Трегубова, на Новопавлівському напрямку минулої доби відбулося 34 боєзіткнення, що "дуже багато" як для цього відтинку фронту.

"Це свідчить про дуже активні спроби росіян все ж просунутися до кордону Дніпропетровської області, але станом на зараз (вони. - Ред.) безуспішні", - наголосив речник, додавши, що велика активність ворога фіксується на всій лінії зіткнення у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Коментуючи наміри армії РФ вийти до адмінкордону з Дніпропетровською областю, Трегубов зазначив, що окупанти дуже хочуть показати там якусь свою присутність, але про їхню постійну військову присутність не йдеться.

"Вони (росіяни. - Ред.) хотіли це проявити ще станом на 9 травня, щоб було якось до свята, але в них не вийшло тоді, в них не виходить досі. Вони дуже активно бʼються, щоб посунути лінію розмежування до адміністративних кордонів, просто щоб показати, що у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягнена якась їхня політична мета. З військового погляду тут немає особливого сенсу, з політичного - може, і є", - додав речник.

Він наголосив, що Сили оборони чинять загарбникам дуже активний опір, знищується велика кількість ворога, але кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку "аномально висока".

9 червня в ОСУВ "Хортиця" також зазначали, що військ РФ на території Дніпропетровщини немає.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ заявили, що російські окупанти начебто вийшли на кордон Дніпропетровщини та "продовжують розвивати наступ".

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але воїни 31 ОМБр тримають ділянку фронту

У Кремлі сказали, що наступ РФ на Дніпропетровщині - це створення "буферної зони"