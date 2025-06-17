На юге РФ ежедневно применяются боеприпасы с химическим веществом, - Силы обороны

Российские войска на южном направлении фронта систематически используют боеприпасы с химическим веществом во время штурмов украинских позиций.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время атак РФ сначала наносит авиационный удар управляемыми авиабомбами (КАБ), параллельно работает артиллерия, которая разрушает украинские укрепления. После этого запускаются дроны, которые сбрасывают один-два боеприпаса с химическим веществом, чтобы "выкурить" украинских защитников. Сразу после этого применяются FPV-дроны и дроны на сброс.

"У нас враг также применяет химическое оружие почти каждый день... В основном это слезоточивый газ, который стелется, который заполняет укрепления, позиции, укрытия, где могут прятаться наши бойцы. Если они без средств защиты, им приходится выходить на поверхность, где их подстерегают вражеские дроны", - пояснил Волошин.

Также, по его словам, после обстрелов и дроновых атак враг блокирует украинские дроны средствами РЭБ и запускает дроны на оптоволокне, а дальше пытается зайти на позицию штурмовыми группами на мотоциклах, багги или квадроциклах. Такой сценарий является типичным для действий РФ на линии боевого соприкосновения.

