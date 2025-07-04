Брекельманс: Нідерланди зібрали докази широкого використання Росією хімічної зброї в Україні

Нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю Reuters, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія дедалі активніше застосовує хімічну зброю, і це вже перетворюється на звичну практику. У зв’язку з цим він закликав до запровадження нових санкцій проти Москви, зокрема до виключення її з міжнародних структур, таких як Виконавча рада ОЗХЗ.

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Глава військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк підтвердив, що висновки базуються на "власній незалежній розвідці". Він повідомив про тисячі випадків застосування хімічної зброї, зокрема хлорпікрину, що належить до заборонених задушливих речовин. За словами Рісінка, росіяни використовують імпровізовані боєприпаси, зокрема пляшки й лампочки, які підвішують до дронів.

Брекельманс зазначив, що щонайменше три смерті українців пов’язані з отруйними речовинами, а понад 2500 поранених повідомили про симптоми, схожі на наслідки хімічної атаки.

Крім того, нідерландська розвідка заявляє про активізацію в Росії досліджень у сфері хімічної зброї, зокрема вербування вчених та нарощування виробництва. Це свідчить про наявність масштабної держпрограми.

"Це не просто імпровізовані дії на передовій, це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не оприлюднимо те, що робить Росія, ці тенденції, швидше за все, продовжаться", - попередив Рісінк.

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