УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12993 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
476 6

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ через використання хімічної зброї в Україні

Британія запровадила нові санкції проти РФ

У понеділок, 7 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю.

Це випливає з оновленого санкційного списку Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під санкції Британії потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії.

"Інститут постачав російським військовим гранати з отруйною речовиною РГ-Во для боротьби з масовими заворушеннями, які використовувалися як метод ведення війни проти України в порушення Конвенції про хімічну зброю",- сказано в поясненні.

Читайте також: Окупанти застосували проти ЗСУ понад 9,3 тисячі боєприпасів з хімзброєю, - Сибіга закликав створити нові інструменти для виконання Женевського протоколу

Також до "чорного списку" потрапили дві фізичні особи. Це начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами РФ, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.

Їхні активи на території Британії будуть заморожені, а в’їзд до країни заборонено.

Читайте також: Брекельманс: Нідерланди зібрали докази широкого використання Росією хімічної зброї в Україні

Автор: 

Велика Британія (5694) росія (66574) санкції (12316) хімічна зброя (357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Двум російським бізнесменам заборонили купувати ель в барах Сохо. Потужно.
показати весь коментар
07.07.2025 21:07 Відповісти
Двум російським бізнесменам заборонили купувати ель в барах Сохо. Потужно.
показати весь коментар
07.07.2025 21:08 Відповісти
Коли звучить українське прізвище, яке носить ворог, воно має бути стріляне двічі.
показати весь коментар
07.07.2025 21:22 Відповісти
Треба їм подарувать по самокату...
показати весь коментар
07.07.2025 21:23 Відповісти
Дякую Великобританії.
Цікаве кацапське прізвище: марченко.
Так я зауважив що багато мерзоти із кацапів мають схожі прізвище.
показати весь коментар
07.07.2025 21:33 Відповісти
"....порушено Конвенцію про хімічну зброю" може хтось забув досвід влади Башара Асада, хоча вони не підписували Конвенцію але використали в Алеппо, теж саме буде з режимом пуйла. Накладення санкцій з таким поясненням має велике значення.
показати весь коментар
07.07.2025 21:56 Відповісти
 
 