Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ через використання хімічної зброї в Україні

У понеділок, 7 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї в Україні в порушення Конвенції про хімічну зброю.

Це випливає з оновленого санкційного списку Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під санкції Британії потрапив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії.

"Інститут постачав російським військовим гранати з отруйною речовиною РГ-Во для боротьби з масовими заворушеннями, які використовувалися як метод ведення війни проти України в порушення Конвенції про хімічну зброю",- сказано в поясненні.

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Також до "чорного списку" потрапили дві фізичні особи. Це начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Олексій Ртищев і його заступник Андрій Марченко. Вони командують військами РФ, які були причетні до застосування хімічної зброї в Україні.

Їхні активи на території Британії будуть заморожені, а в’їзд до країни заборонено.

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