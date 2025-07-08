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Новости Санкции против России
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Стефанишина: На этой неделе страны ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ

Стефанишина: Киев обсудит размещение войск союзников

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что, по имеющейся у нее информации, на этой неделе страны Европейского Союза могут достичь согласия о введении 18-го пакета санкций против России.

Об этом она сказала в интервью "Фактам ICTV", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Стефанишиной, в переговорах участвуют также Словакия и Венгрия, которые ранее высказывали предостережения к санкционной политике. Она вспомнила, что при принятии 17-го пакета Венгрия воздерживалась до последнего момента, из-за чего санкции не вступали в действие почти сутки.

Оценивая перспективы дальнейших санкционных решений ЕС, Стефанишина отметила необходимость политической решимости: "Без радикального политического лидерства в Европейском Союзе будет очень трудно".

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Автор: 

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А можуть і не погодити.
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08.07.2025 11:12 Ответить
Новина на кожен тиждень. Можна писати і не прогадаєш.
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08.07.2025 11:16 Ответить
А який результат від тих 17 ?
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08.07.2025 11:17 Ответить
Шахедів і ракет стали більше робити, швидше за все й 18-й матиме ефект.
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08.07.2025 11:23 Ответить
Можуть погодити, а можуть і не погодити - це як Сефанішина на двоє дєліла.
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08.07.2025 11:32 Ответить
Стефанішина - коли там відкриються кластери з ЄС чи може краще для тебе двері СІЗО щоб відкрились???
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08.07.2025 11:32 Ответить
Шо там з квартирою?Вже все порішала?Може сама підеш з посади?Чи тільки підсрачниками і дустом викурювати з посад зелень протухшу?
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08.07.2025 11:57 Ответить
Нострадамусиха хрінова!
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08.07.2025 12:04 Ответить
 
 