Стефанишина: На этой неделе страны ЕС могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что, по имеющейся у нее информации, на этой неделе страны Европейского Союза могут достичь согласия о введении 18-го пакета санкций против России.

Об этом она сказала в интервью "Фактам ICTV", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Стефанишиной, в переговорах участвуют также Словакия и Венгрия, которые ранее высказывали предостережения к санкционной политике. Она вспомнила, что при принятии 17-го пакета Венгрия воздерживалась до последнего момента, из-за чего санкции не вступали в действие почти сутки.

Оценивая перспективы дальнейших санкционных решений ЕС, Стефанишина отметила необходимость политической решимости: "Без радикального политического лидерства в Европейском Союзе будет очень трудно".

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