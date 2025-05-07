Прем’єр Словаччини Фіцо розкритикував план відмови ЄС від російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує запропоновану дорожню карту Європейської комісії щодо припинення імпорту енергоносіїв з Росії.

Як пише Dennik N, на думку Фіцо, наслідки для Євросоюзу будуть серйознішими, ніж для РФ, передає Європейська правда.

"Я прошу Європейську комісію п’ять разів відміряти і один раз відрізати", – сказав він.

Словацький прем’єр вважає, що дорожня карта Єврокомісії в її поточному вигляді є неприпустимою для Братислави.

Фіцо також сказав, що не знає, які будуть наслідки розірвання угоди його країни з "Газпромом", термін дії якої спливає в 2034 році.

Він зазначив, що визнає стратегічну мету скорочення залежності ЄС від інших країн, але побоюється зростання цін на газ і вважає, що наслідки будуть більш відчутними для ЄС, ніж для Росії.

Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії. Вона передбачає припинення імпорту російського газу та нафти, а також поступову відмову від російських технологій у сфері ядерної енергетики.