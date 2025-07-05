Країни ОПЕК+ вирішили прискорити відновлення видобутку нафти

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити видобуток нафти у серпні на 548 тисяч барелів на добу, порівняно з очікуваним обсягом видобутку у липні.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, що відбулася 5 липня.

Це збільшення видобутку стане частиною раніше узгодженого плану поступового повернення на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку у попередні роки.

Таким чином, країни ОПЕК+ збільшують видобуток нафти навіть швидше, ніж очікувалося, і зможуть досягнути запланованого показника на рік раніше, ніж планувалося, зауважує Blооmberg.

Так, раніше країни ОПЕК+ оголосили про збільшення видобутку на 411 тис. барелів у травні, у червні та у липні, що вже втричі швидше, ніж планувалося. Трейдери очікували такого ж збільшення видобутку у серпні, проте ухвалена квота виявилася ще більшою. При цьому ще напередодні засідання делегати низки країн не знали про такі плани.

За словами джерел агентства, картель розгляне можливість збільшення видобутку ще приблизно на 548 тис. барелів на добу у вересні, що завершить відновлення видобутку в обсязі 2,2 мільйона барелів на добу, скороченого у 2023 році. Після цього група потенційно може розглянути можливість додатково збільшити видобуток ще на 1,66 мільйона барелів на добу.

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Співрозмовники Bloomberg зауважують, що ОПЕК+ прискорює збільшення пропозиції, щоб скористатися перевагами вищого попиту на нафту протягом літа в північній півкулі. Нафтопереробні заводи в США переробляють найбільше нафти за цей період року з 2019 року, а ціни на деякі види палива різко зросли.

Деякі делегати ОПЕК+ запропонували інші пояснення зміни стратегії, такі як покарання членів тих членів угоди, які не дотримувались встановлених обмежень на видобуток, та повернення тієї частини ринку, яка перейшла американським постачальникам. Зокрема, Саудівська Аравія прагне якомога швидше відновити роботу більшої кількості потужностей, що простоюють, у боротьбі за частку ринку.

Тим не менш, фактичне збільшення видобутку, ймовірно, буде меншим. У попередні місяці група видобула менше, ніж планувалося, оскільки міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман вимагав від деяких учасників угоди ОПЕК+ компенсувати попередній надлишок пропозиції та відмовитися від своєї частки збільшення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), до кінця року на ринку нафти очікується значний профіцит. JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc. очікують, що ціни впадуть до $60 за барель або нижче в четвертому кварталі.