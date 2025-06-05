Світові банки знизили прогноз ціни на нафту цього року до рівня нижче $60. Це граничний показник для Росії

Світові банки знизили свій прогноз цін на нафту цього року до $58,3 за барель з $61,89 за барель восени 2024 року. Банки прогнозують, що до 2035 року ціни на нафту коливатимуться в діапазоні $56,24-57,24 за барель.

Про це свідчить опитування юридичної фірми Haynes Boone – Energy Bank Price Deck за 2025 рік.

Опитування показує, що, хоча ціни на нафту та газ змінилися в короткостроковій перспективі, довгострокові прогнози досі відповідають попереднім прогнозам, що свідчить про те, що банки розглядають нещодавні економічні зміни як тимчасові.

Довгостроковий прогноз пояснюється очікуванням збільшення виробництва як із джерел ОПЕК, так і з джерел США в поєднанні з відносно стабільним світовим попитом.

Обмеження ціни на нафту для Росії

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.

Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.

Ситуація на світовому ринку нафти

Раніше вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити видобуток нафти в липні на 411 тис. барелів на добу порівняно з червнем.

До того ці вісім країн ОПЕК+ домовилися прискорити збільшення видобутку нафти. Із квітня до кінця червня він має зрости на 960 тис. барелів на добу, що відповідає 44% скорочення видобутку сумарно на 2,2 млн барелів на добу, узгодженого з 2022 року.

За даними Reuters, ОПЕК+ може повністю відмовитися від обмеження видобутку до кінця жовтня.

Після попереднього рішення щодо видобутку у червні Barclays та ING знизили свої прогнози щодо ціни на нафту. Зокрема, Barclays знизив свій прогноз ціни на Brent на $4 до $66 за барель на 2025 рік та на $2 до $60 за барель на 2026 рік, тоді як ING очікує, що середня ціна на Brent цього року становитиме $65, порівняно з $70 раніше.

Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору

Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.