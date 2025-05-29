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Новини
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Наслідки санкцій: Росія втратила $450 мільярдів доходів від енергоресурсів

Росія втратила $450 мільярдів доходів від енергоресурсів унаслідок санкцій

Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору, а дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено.

Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

"Росія продовжує ескалацію конфлікту, і це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення: базова облікова ставка в Росії зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність; 40% бюджету РФ у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції Росія втратила орієнтовно $450 млрд доходів від енергетичного сектору", – розповів Ріммер.

За його словами, така політика свідчить про те, що Кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу.

Як повідомлялося, Держдума РФ схвалила в першому читанні урядові поправки до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

До того повідомлялося, що російські посадовці починають публічно висловлювати стурбованість ситуацією в економіці, яка різко сповільнилася на початку поточного року, а в квартальному вираженні почала скорочуватися вперше з весни 2022 року.

Окрім того, стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

Автор: 

газ (7973) доходи (472) нафта (4838) росія (14387) санкції (4473) фонд (143)


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Топ коментарі
+2
Санкции только на пользу
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29.05.2025 16:15
+2
Але надходження московитам, від продажу «енергетиків» за кордон, більші, ніж Захід надає допомогою Україні!
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29.05.2025 16:17
+1
Ха-ха, кровавій імперії капець !!! Нехай всі невіруючі в геній зеленського згорять від сорому!! подумаєш відступаємо в Донецькій Сумській областях, подумаєш корупція, подумаєш нестача патронів-дронів, головне що завдяки поїздці володі і оленки зелінських в Ватікан і Південну африку на днях УРРА! капітуляція рашки!
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29.05.2025 16:18
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Санкции только на пользу
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29.05.2025 16:15 Відповісти
Але надходження московитам, від продажу «енергетиків» за кордон, більші, ніж Захід надає допомогою Україні!
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29.05.2025 16:17 Відповісти
там в статье не так писалось
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29.05.2025 16:24 Відповісти
Ха-ха, кровавій імперії капець !!! Нехай всі невіруючі в геній зеленського згорять від сорому!! подумаєш відступаємо в Донецькій Сумській областях, подумаєш корупція, подумаєш нестача патронів-дронів, головне що завдяки поїздці володі і оленки зелінських в Ватікан і Південну африку на днях УРРА! капітуляція рашки!
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29.05.2025 16:18 Відповісти
Забув ще два рази урЯ крякнути,
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29.05.2025 16:32 Відповісти
не тупи, Зараз треба усі зусилля направити на стабілізацію ціни на сиру скумбрію по 8 грн. за 1 кіло. А для цього треба зеленському зробити пару-трійку секретних поїздок подалі від України: Південна африка, Артика. Ключова поїздка алєнка і валодька Зєлєнуські до Ватикану до нового Папи, по благословення на дешеву скумбрію
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29.05.2025 17:06 Відповісти
ваня, йди далі, тут немає,)
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29.05.2025 17:28 Відповісти
ти тупий! алєнка зелінськая розповіла, що єдиний її сімейний її обов'язок - це запікати скумбрію по 8 грн. за 1 кг, для верховного командуючого Через високу ціну на сиру скумбрію і . як наслідок, відсутність фосфору для мізків зелінського, контрнаступ 2023 не вистрелив.
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29.05.2025 17:42 Відповісти
Дивись не всерись, ванька,)
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29.05.2025 17:50 Відповісти
Якби зараз був Президентом Порошенко, то писали би - Порошенко відступає!
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29.05.2025 16:39 Відповісти
Хіба путіна це хвилює, він та його оточення у шоколаді, так само як і нашим наплювати на державу, у них все добре
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29.05.2025 16:24 Відповісти

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