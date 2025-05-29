Наслідки санкцій: Росія втратила $450 мільярдів доходів від енергоресурсів

Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору, а дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено.

Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

"Росія продовжує ескалацію конфлікту, і це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення: базова облікова ставка в Росії зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність; 40% бюджету РФ у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції Росія втратила орієнтовно $450 млрд доходів від енергетичного сектору", – розповів Ріммер.

За його словами, така політика свідчить про те, що Кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу.

Як повідомлялося, Держдума РФ схвалила в першому читанні урядові поправки до федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

До того повідомлялося, що російські посадовці починають публічно висловлювати стурбованість ситуацією в економіці, яка різко сповільнилася на початку поточного року, а в квартальному вираженні почала скорочуватися вперше з весни 2022 року.

Окрім того, стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.