В уряді Росії помітили загрозу різкого погіршення ситуації в економіці

Російські посадовці починають публічно висловлювати стурбованість ситуацією в економіці, яка різко сповільнилася на початку поточного року, а в квартальному вираженні почала скорочуватися вперше з весни 2022 року.

Про це пише The Moscow Times.

Як заявив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков, його відомство "бачить ризики переохолодження економіки". В уряді РФ, як випливає зі слів Решетнікова, сподіваються на зниження ключової ставки Центробанку РФ, яка вже понад пів року перебуває на рекордному з початку 2000-х рівні – 21%.

"Останніми тижнями інфляція вкладається в діапазон 3-4%, якщо ми візьмемо тижневі дані, перераховані в річний режим, ми розраховуємо, що це вчасно буде враховано Центральним банком при ухваленні рішень", – сказав Решетников.

Зі свого боку голова податкового комітету Держдуми РФ Андрєй Макаров попередив, що уповільнення економіки разом із санкціями обіцяє загрози російському бюджету: його параметри можуть бути не виконані.

"Цифри, які ми сьогодні бачимо як прогноз, видаються, ну якщо чесно, достатньо, а може, навіть далі сказати – надмірно оптимістичними", – сказав він.

За його словами, скільки грошей може недоотримати російська скарбниця, зараз не можуть оцінити ні Дума, ні Рахункова палата, оскільки ситуація змінюється щодня.

Раніше стало відомо, що російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне за три роки падіння продажів.

Перед тим повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

До того в Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.