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Новини
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Російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне за три роки падіння продажів

Російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне з 2022 року падіння продажів

Малий та середній бізнес Росії все гостріше відчуває охолодження економіки. Індекс його ділової активності RSBI в квітні цього року опустився до 52,4 пункту (більше 50 – зростання, менше – спад). Останній раз менше (51,7) було в лютому, а до цього – в січні 2023 року, коли російська влада тільки починала заливати економіку грошима для виконання військових замовлень.

Про це пише The Moscow Times. 

Головне, що тягне індекс вниз, – продажі. Ця компонента перебуває у зоні спаду з липня, коли Центробанк Росії відновив підвищення ключової ставки.

Як зазначаються російські аналітики, висока ключова ставка все сильніше обмежує споживання, а особливо погано справи з поточними продажами. Майже половина опитаних, 48%, заявили про скорочення виручки – найгірший результат із травня 2022 року.

Компонента продажів різко знизилася, показуючи загострення проблем зі збутом у підприємців, ще сильніше погіршилася фактична ситуація зі збутом. У січні про скорочення виручки говорили 38% малих та середніх підприємств.

Більше за інших страждає середній бізнес, у якому фактична виручка впала більш ніж у половини компаній (54%), а також виробничий сектор – 49%. У торгівлі та сфері послуг падіння доходів відзначили 47% компаній.

Надії на краще у російських підприємців поки зберігаються, але швидко тануть. Зросту виручки чекають 33% опитаних, а зниження – 22%, місяць тому співвідношення оптимістів та песимістів було 40% на 16%. Сильніше за інших оптимізм розгубили підприємці мікросегменту – серед них лише 19% чекають збільшення продажів (-15 процентних пунктів на місяць).

Схожа ситуація спостерігається в російському бізнесі загалом, не лише в малому та середньому, випливає з опитування понад 12 тис. підприємств, яке регулярно проводить Центробанк РФ.

Раніше повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

Автор: 

бізнес (1192) інфляція (726) продаж (2085) росія (14360) санкції (4459)


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Ось тут би хотілося б почути від проплачених ботів про "непрацюючі санкції ЄС"
Але ж ми знаємо, ці чорти тікають від подібних тем , як від ладану
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26.05.2025 16:43 Відповісти
Санкції працюють на довгострок - Московія стане бідною та технологічно відсталою країною на рівні 50-70 -х . Але чи зупинить це війну ? Ні . Хіба буде більше добровольців в армію - бо це буде єдине місце де будуть платити.
Але найголовніше джерело доходів Москви - труба - нафта ,як дає 60 % доходів - працює і дає гроші. І навіть санкійна стеля - вже не має значення бо юралс впала нижче 60 .
Так ,що санкційна імпотентна політика - ослабляє Москву, але дозволяє вбивати.
Але Єропі добре - чим довше Україна воює - тим більше часу для Європи підготуватися....
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26.05.2025 17:23 Відповісти
Зараз хлопці в косоворотках набіжать з криками - гойда-нахахлахващевсеещехуже...
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26.05.2025 16:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dzaIcjNck7k БЕЛОУСОВ РАЗНЕС НАБИУЛЛИНУ/ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЛЕТИТ ВНИЗ/ НАЛОГИ ВВЕРХ/ НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ.
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26.05.2025 16:52 Відповісти
На сайте Кремля появилось поручение Правительству и Центробанку предотвратить массовые банкротства застройщиков. Скрывать кризис на рынке жилья уже невозможно, но важен сам факт приглашения в "спасители" именно Центробанка. Похоже, банки заместят триллионы рублей задолженности застройщиков их акциями и квартирами, а Набиуллиной придется напечатать ещё несколько триллионов фантиков, чтоб накачать капитал банков, "простивших" строительной отрасли её долги.
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26.05.2025 17:41 Відповісти

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