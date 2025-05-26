Російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне за три роки падіння продажів

Малий та середній бізнес Росії все гостріше відчуває охолодження економіки. Індекс його ділової активності RSBI в квітні цього року опустився до 52,4 пункту (більше 50 – зростання, менше – спад). Останній раз менше (51,7) було в лютому, а до цього – в січні 2023 року, коли російська влада тільки починала заливати економіку грошима для виконання військових замовлень.

Про це пише The Moscow Times.

Головне, що тягне індекс вниз, – продажі. Ця компонента перебуває у зоні спаду з липня, коли Центробанк Росії відновив підвищення ключової ставки.

Як зазначаються російські аналітики, висока ключова ставка все сильніше обмежує споживання, а особливо погано справи з поточними продажами. Майже половина опитаних, 48%, заявили про скорочення виручки – найгірший результат із травня 2022 року.

Компонента продажів різко знизилася, показуючи загострення проблем зі збутом у підприємців, ще сильніше погіршилася фактична ситуація зі збутом. У січні про скорочення виручки говорили 38% малих та середніх підприємств.

Більше за інших страждає середній бізнес, у якому фактична виручка впала більш ніж у половини компаній (54%), а також виробничий сектор – 49%. У торгівлі та сфері послуг падіння доходів відзначили 47% компаній.

Надії на краще у російських підприємців поки зберігаються, але швидко тануть. Зросту виручки чекають 33% опитаних, а зниження – 22%, місяць тому співвідношення оптимістів та песимістів було 40% на 16%. Сильніше за інших оптимізм розгубили підприємці мікросегменту – серед них лише 19% чекають збільшення продажів (-15 процентних пунктів на місяць).

Схожа ситуація спостерігається в російському бізнесі загалом, не лише в малому та середньому, випливає з опитування понад 12 тис. підприємств, яке регулярно проводить Центробанк РФ.

Раніше повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.