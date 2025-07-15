ЄС поки не досяг згоди щодо зниження ціни на російську нафту, три країни проти, - глава МЗС Данії Расмуссен

Європейський Союз поки не має консенсусу щодо зниження граничної ціни на російську нафту - одного з ключових елементів 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Чи буде це під час зустрічі сьогодні, чи пізніше сьогодні або завтра - я не можу передбачити напевно", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що важливо використовувати імпульс, створений новими заявами Дональда Трампа, та закликав посилити тиск на економіку Росії.

Расмуссен визнав, що наразі три країни-члени виступають проти зниження цінової межі, однак висловив оптимізм щодо досягнення компромісу.

"Я дуже-дуже оптимістичний і вважаю, що зараз настав час справді змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - додав глава МЗС Данії.

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