Барро: ЄС запровадив санкції проти росіян, проросійських діячів і терористів з Ірану та Гаїті

15 липня Рада ЄС із закордонних справ схвалила новий пакет індивідуальних гібридних санкцій, спрямованих проти осіб, причетних до дестабілізаційної діяльності Росії, а також злочинців з Ірану та Гаїті.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, санкції охоплюють 16 громадян РФ, які проводили інформаційні маніпуляції в Європі, а також 6 російських суддів, що переслідували свободу слова. До списку також увійшли 7 проросійських громадян Молдови.

Крім того, до санкційного списку додано 9 осіб та організацій з Ірану, причетних до вбивств на території ЄС, і 3 кримінальних авторитети з Гаїті.

За словами Барро, йдеться про заборону на в’їзд, транзит, замороження активів і заборону на фінансову взаємодію з громадянами та структурами ЄС.

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