Сибіга на Раді ЄС закликав до негайних дій: "Санкції проти РФ більше не можна відкладати"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ закликав союзників до конкретних дій для посилення України, зміцнення колективної оборони та підвищення трансатлантичного тиску на Росію.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга заявив, що Росія використовує удари по Україні, щоб виграти час, затримати санкції та витіснити США з мирного процесу. За його словами, країни ЄС мають "не дати Москві досягти цих цілей".

Міністр наголосив на потребі паритету з РФ у військовому потенціалі та розвитку оборонної промисловості. Він закликав до збільшення інвестицій у виробництво українських дронів як частину спільної безпекової стратегії.

"В інтересах кожного позбавити Росію ресурсів. Ми повинні скоротити доходи Росії від нафти. Санкції більше не можна відкладати", - зазначив Сибіга.

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