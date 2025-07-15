Політичне рішення щодо 18-го пакета санкцій очікуємо вже сьогодні, - Каллас
Рада ЄС у закордонних справах 15 липня може затвердити політичне рішення щодо схвалення 18-го пакета санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.
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"Ми сподіваємося також на досягнення політичної згоди щодо 18-го пакета санкцій. Ми дуже близькі до цього й сподіваємося, що рішення буде ухвалено сьогодні", – заявила Каллас.
Головна дипломатка ЄС також висловила сподівання, що "американці теж вживуть заходів зі своїм пакетом санкцій або тарифами, щоб тиск на Росію посилився і вона справді припинила цю війну".
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ти, де?
терміново на сцену!
Чєм повєсть... про 18 пакет санкцій ЕС...
Ви гнида обіцяли стояти поруч з Україною а не використовувати її