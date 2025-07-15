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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Політичне рішення щодо 18-го пакета санкцій очікуємо вже сьогодні, - Каллас

Каллас про 18 пакет санкцій проти РФ

Рада ЄС у закордонних справах 15 липня може затвердити політичне рішення щодо схвалення 18-го пакета санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

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"Ми сподіваємося також на досягнення політичної згоди щодо 18-го пакета санкцій. Ми дуже близькі до цього й сподіваємося, що рішення буде ухвалено сьогодні", – заявила Каллас.

Головна дипломатка ЄС також висловила сподівання, що "американці теж вживуть заходів зі своїм пакетом санкцій або тарифами, щоб тиск на Росію посилився і вона справді припинила цю війну".

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Автор: 

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фіцо! фіцо!
ти, де?
терміново на сцену!
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15.07.2025 10:44 Відповісти
Нєт повєсті пєчальнеє на свєте,
Чєм повєсть... про 18 пакет санкцій ЕС...
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15.07.2025 10:54 Відповісти
Ви паскуди моги ще на початку війни поставити пуйла на місце...могли надати Україні скільки зброї шоб загнати його підоармію ще в 22 за урал..ви ж надрочували ту зброю аби цього не сталось ..і тягли сюди замість новітньої зброї на утилізацію свій 50 річний металолом .
Ви гнида обіцяли стояти поруч з Україною а не використовувати її
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15.07.2025 10:58 Відповісти
Їм Україна треба лише як буфер від мордору. Як сировинний придаток та джерело дешевої рабсили. Ось і *уй по всьому. Чим довше триватиме ця йухня, котру ніхто війною не називає, тим краще для них. Це вже очевидно, лише дебіли вірять про Україну в НАТО та ЄС у найближчі п'ять років. Хотіли б зупинити йухла, зробили б це дійсно ще у 22му.
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15.07.2025 12:44 Відповісти
 
 