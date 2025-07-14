Фіцо відмовився розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: Поважайте інтереси Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився безумовно розблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це Фіцо написав у Facebook у відповідь на лист прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні Фіала просив зняти вето з нових санкцій проти Росії "заради єдності та безпеки ЄС ".

Фіцо відповів, що він продовжує наполягати на газових гарантіях Євросоюзу для Словаччини.

"Словацька Республіка є демократичною і суверенною країною. Ми пов'язали санкційний пакет з пропозицією Єврокомісії припинити з 1 січня 2028 року постачання російського газу і просимо відповідних гравців надати Словацькій Республіці необхідні гарантії, що після [нам] вистачить газу за помірними цінами. Це питання національних інтересів Словаччини. Прошу Вас поважати їх", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Фіцо запросив Фіалу на спільні переговори двох урядів країн, бо це було б "найкращою відповіддю на зайву нервозність у міжнародному просторі".

Також відповідь прем'єру Чехії опублікував у Facebook міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач.

"Словаччина не буде "голосувальним автоматом" Брюсселю просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина та Мальта блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ