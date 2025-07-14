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Новини Санкції ЄС проти Росії Словаччина блокує рішення ЄС
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Фіцо відмовився розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: Поважайте інтереси Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився безумовно розблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це Фіцо написав у Facebook у відповідь на лист прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні Фіала просив зняти вето з нових санкцій проти Росії "заради єдності та безпеки ЄС ".

Фіцо відповів, що він продовжує наполягати на газових гарантіях Євросоюзу для Словаччини.

"Словацька Республіка є демократичною і суверенною країною. Ми пов'язали санкційний пакет з пропозицією Єврокомісії припинити з 1 січня 2028 року постачання російського газу і просимо відповідних гравців надати Словацькій Республіці необхідні гарантії, що після [нам] вистачить газу за помірними цінами. Це питання національних інтересів Словаччини. Прошу Вас поважати їх", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо доручив своєму послу в Брюсселі блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Фіцо запросив Фіалу на спільні переговори двох урядів країн, бо це було б "найкращою відповіддю на зайву нервозність у міжнародному просторі".

Також відповідь прем'єру Чехії опублікував у Facebook міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач.

"Словаччина не буде "голосувальним автоматом" Брюсселю просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", - заявив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина та Мальта блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Автор: 

росія (66670) санкції (12356) Словаччина (1154) Фіцо Роберт (232) Фіала Петр (106)


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Топ коментарі
+6
паскудняк прикацаплений набичений...
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14.07.2025 16:47 Відповісти
+4
Фіцо! Так ти сам інтереси Словаччини, не поважаєш... Тобі твій-же президент, Пелегріні, про це, офіційно, написав...
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14.07.2025 16:48 Відповісти
+4
- Піззюлєй етому господіну!
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14.07.2025 16:52 Відповісти
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паскудняк прикацаплений набичений...
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14.07.2025 16:47 Відповісти
Фіцо! Так ти сам інтереси Словаччини, не поважаєш... Тобі твій-же президент, Пелегріні, про це, офіційно, написав...
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14.07.2025 16:48 Відповісти
гниди.
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14.07.2025 16:48 Відповісти
Реально інфантильне об,єдпння., Євросоюз. . Дві недодержави.Які існують завдякиЄС, так можуть поводитись.....Є купа запитань
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14.07.2025 16:49 Відповісти
Коли ознайомитись з біографією цієї Фіці, така його холуйська поведінка відносно Кацапії та ***** не викликає здивування.
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14.07.2025 16:50 Відповісти
- Піззюлєй етому господіну!
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14.07.2025 16:52 Відповісти
Тепер орбану не скучно. Будуть з фіцой по черзі строїти з себе долбоπобів - дурників.
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14.07.2025 16:52 Відповісти
І обоє межують з Закарпаттям.. Співпадіння? Не думаю..)
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14.07.2025 16:57 Відповісти
О це так демократія в ЕС. Лише одна країна може перебити всю політику інщих. Таким чином країна в якої населення 5 з невеликим мільйонів підкуплена на корню путіним диктує свої умови для інших приблизно 435мільонів. Цей принцип одностайності врешті разрушить це зібрання країн під назвою ЕС.
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14.07.2025 16:57 Відповісти
Отак вісім років нам і бамас намагалися втюхати..
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14.07.2025 16:58 Відповісти
Все там нормально. ЄС ламає комедію перед українцями.
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14.07.2025 17:01 Відповісти
Кацапская шлюха на побегушках
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14.07.2025 16:57 Відповісти
Ну тоді санкції ЄС до словаччини щоб любителю однією сракою на 2х стільцях одразу стало вигідно ...
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14.07.2025 16:58 Відповісти
A slovakam neft i gaz idiot cerez Ukrainu?
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14.07.2025 16:58 Відповісти
Заблокуйте вже ту фіцу чи піццу.
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14.07.2025 16:58 Відповісти
в Совбезе рашка блокирует, в ЕС фицо и орбан ..
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14.07.2025 17:07 Відповісти
Фіцо-орбани ще ті хлопаки,звичайно...
Але д вони дуже корисні для ЄС...бачить бог,ми дуже хотіли,але фіцо завадив(😂😂😂)
І вовки ситі,і вівці цілі...
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14.07.2025 17:10 Відповісти
от підар! і вижило ж стерво...
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14.07.2025 17:13 Відповісти
 
 