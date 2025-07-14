Фицо отказался разблокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ: Уважайте интересы Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался безусловно разблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом Фицо написал в Facebook в ответ на письмо премьер-министра Чехии Петра Фиалы, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне Фиала просил снять вето с новых санкций против России "ради единства и безопасности ЕС".

Фицо ответил, что он продолжает настаивать на газовых гарантиях Евросоюза для Словакии.

"Словацкая Республика является демократической и суверенной страной. Мы связали санкционный пакет с предложением Еврокомиссии прекратить с 1 января 2028 года поставки российского газа и просим соответствующих игроков предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после [нам] хватит газа по умеренным ценам. Это вопрос национальных интересов Словакии. Прошу Вас уважать их", - заявил он.

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Фицо пригласил Фиалу на совместные переговоры двух правительств стран, потому что это было бы "лучшим ответом на излишнюю нервозность в международном пространстве".

Также ответ премьеру Чехии опубликовал в Facebook министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач.

"Словакия не будет "голосовальным автоматом" Брюсселя просто потому, что этого хочет чешский премьер. Для меня и всего правительства защита наших национальных интересов стоит выше политических писем из Праги", - заявил он.

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