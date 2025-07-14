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Новости Санкции ЕС против России Словакия блокирует решения ЕС
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Фицо отказался разблокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ: Уважайте интересы Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался безусловно разблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом Фицо написал в Facebook в ответ на письмо премьер-министра Чехии Петра Фиалы, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне Фиала просил снять вето с новых санкций против России "ради единства и безопасности ЕС".

Фицо ответил, что он продолжает настаивать на газовых гарантиях Евросоюза для Словакии.

"Словацкая Республика является демократической и суверенной страной. Мы связали санкционный пакет с предложением Еврокомиссии прекратить с 1 января 2028 года поставки российского газа и просим соответствующих игроков предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после [нам] хватит газа по умеренным ценам. Это вопрос национальных интересов Словакии. Прошу Вас уважать их", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо поручил своему послу в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Фицо пригласил Фиалу на совместные переговоры двух правительств стран, потому что это было бы "лучшим ответом на излишнюю нервозность в международном пространстве".

Также ответ премьеру Чехии опубликовал в Facebook министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач.

"Словакия не будет "голосовальным автоматом" Брюсселя просто потому, что этого хочет чешский премьер. Для меня и всего правительства защита наших национальных интересов стоит выше политических писем из Праги", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия и Мальта блокируют 18-й пакет санкций ЕС против России, - СМИ

Автор: 

россия (96577) санкции (11641) Словакия (1022) Фицо Роберт (207) Фиала Петр (81)


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Топ комментарии
+14
паскудняк прикацаплений набичений...
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14.07.2025 16:47 Ответить
+14
Реально інфантильне об,єдпння., Євросоюз. . Дві недодержави.Які існують завдякиЄС, так можуть поводитись.....Є купа запитань
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14.07.2025 16:49 Ответить
+11
Фіцо! Так ти сам інтереси Словаччини, не поважаєш... Тобі твій-же президент, Пелегріні, про це, офіційно, написав...
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14.07.2025 16:48 Ответить
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паскудняк прикацаплений набичений...
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14.07.2025 16:47 Ответить
Фіцо! Так ти сам інтереси Словаччини, не поважаєш... Тобі твій-же президент, Пелегріні, про це, офіційно, написав...
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14.07.2025 16:48 Ответить
гниди.
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14.07.2025 16:48 Ответить
Реально інфантильне об,єдпння., Євросоюз. . Дві недодержави.Які існують завдякиЄС, так можуть поводитись.....Є купа запитань
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14.07.2025 16:49 Ответить
Вот 5 статья НАТО это гранит или базальт. Там без бирюлек. Все как один.
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14.07.2025 17:26 Ответить
Коли ознайомитись з біографією цієї Фіці, така його холуйська поведінка відносно Кацапії та ***** не викликає здивування.
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14.07.2025 16:50 Ответить
- Піззюлєй етому господіну!
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14.07.2025 16:52 Ответить
Тепер орбану не скучно. Будуть з фіцой по черзі строїти з себе долбоπобів - дурників.
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14.07.2025 16:52 Ответить
І обоє межують з Закарпаттям.. Співпадіння? Не думаю..)
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14.07.2025 16:57 Ответить
О це так демократія в ЕС. Лише одна країна може перебити всю політику інщих. Таким чином країна в якої населення 5 з невеликим мільйонів підкуплена на корню путіним диктує свої умови для інших приблизно 435мільонів. Цей принцип одностайності врешті разрушить це зібрання країн під назвою ЕС.
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14.07.2025 16:57 Ответить
Отак вісім років нам і бамас намагалися втюхати..
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14.07.2025 16:58 Ответить
Все там нормально. ЄС ламає комедію перед українцями.
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14.07.2025 17:01 Ответить
Кацапская шлюха на побегушках
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14.07.2025 16:57 Ответить
Ну тоді санкції ЄС до словаччини щоб любителю однією сракою на 2х стільцях одразу стало вигідно ...
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14.07.2025 16:58 Ответить
A slovakam neft i gaz idiot cerez Ukrainu?
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14.07.2025 16:58 Ответить
Так, ще недавно газ і нафта йшли. Зараз тіьки нафта.
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14.07.2025 17:56 Ответить
Заблокуйте вже ту фіцу чи піццу.
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14.07.2025 16:58 Ответить
в Совбезе рашка блокирует, в ЕС фицо и орбан ..
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14.07.2025 17:07 Ответить
Фіцо-орбани ще ті хлопаки,звичайно...
Але д вони дуже корисні для ЄС...бачить бог,ми дуже хотіли,але фіцо завадив(😂😂😂)
І вовки ситі,і вівці цілі...
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14.07.2025 17:10 Ответить
от підар! і вижило ж стерво...
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14.07.2025 17:13 Ответить
Ціна копійка такому союзу , який ставить рачки якась Фіца ...
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14.07.2025 17:20 Ответить
Кремлівський дуполиз. Орбан і Фіцо - колаборанти у своїх країнах.
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14.07.2025 17:20 Ответить
Тобто на цього дегенерата управи немає. Оху@нний статут ЄС.👍
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14.07.2025 17:37 Ответить
І що ЄС планує, в такому випадку, робити ?
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14.07.2025 17:40 Ответить
Недобите,прокацапське чмо.
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14.07.2025 17:49 Ответить
Країни ЄС погодили зниження ліміту ціни на російську нафту і близькі до ухвалення нових санкцій, - Reuters (оновлено) Джерело: https://censor.net/n3563103

Hrysha Hlyba

але ж, в останній момент, фіцо все заблокує.
цікаво, самім єврокомісарам, ще не остогидло гратися у цей розводняк?
хто ще не отримав свої дивіденди з нафти?
урсула отримала?

14.07.2025 13:44
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14.07.2025 17:56 Ответить
 
 