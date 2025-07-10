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Новости Санкции ЕС против России Словакия блокирует решения ЕС
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Фицо поручил своему послу в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Фицо заявил, что Словакия будет блокировать новые санкции ЕС против России

Словакия будет продолжать блокировать новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, пока ее требования не будут выполнены, в частности относительно российского газа.

Об этом 10 июля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Журналисты получили в распоряжение официальный текст его заявления.

В частности, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против РФ, который планировалось утвердить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе 11 июля.

"Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем вследствие прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года", - заявил Фицо.

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Он отметил, что спорные вопросы с Европейской комиссией "пока еще не решены".

"Нашему послу в Брюсселе снова было поручено вчера не поддерживать 18-й пакет санкций", - подчеркнул Фицо.

По его словам, он не может допустить, "чтобы бессмысленные идеологические жесты вроде прекращения поставок российского газа нанесли нашему государству серьезный ущерб".

Вместе с тем словацкий премьер отметил, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются, и имеют положительный прогресс.

"Должен признать, что Европейская Комиссия прилагает усилия для поиска решения для Словакии. По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко... Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения по постепенному отказу от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий", - резюмировал Фицо.

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Как сообщалось, ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что на этой неделе страны ЕС должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Напомним, 4 июля послы страны Европейского Союза (Coreper) во второй раз рассмотрели вопрос принятия 18-го пакета санкций ЕС против России, однако не смогли его одобрить из-за позиции Словакии.

В конце июня недели Европейский Совет продлил действующие санкции против России еще на полгода, однако не смог принять 18-й пакет санкций против России за развязанную против Украины войну. По информации СМИ, решение отложили из-за позиции Словакии и Венгрии.

Ранее в ЕС надеялись, что 18-й пакет санкций для России из-за ее войны с Украиной будет принят на заседании Европейского Совета 26-27 июня в Брюсселе. Впрочем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что будет требовать отложить голосование за новый пакет санкций.

Что известно о 18 пакете санкций ЕС против России?

Как сообщалось, 10 июня Еврокомиссия представила свои предложения для 18-го пакета санкций ЕС против России.

В частности, предлагается ввести ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц, а также снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и расширить ограничения в отношении "теневого флота" РФ.

Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против проектов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", чтобы сделать невозможным возобновление их работы, отключить еще 22 российских банка от SWIFT, ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов, а также запретить экспорт товаров в РФ на сумму более 2,5 миллиарда евро в год.

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Автор: 

санкции (11630) Словакия (1020) Евросоюз (17372) Фицо Роберт (206)


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Топ комментарии
+7
Коли ви всі видохните, блокувальщики херові?
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10.07.2025 18:55 Ответить
+4
Національні традиції:

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за співпрацю з Гітлером.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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10.07.2025 19:07 Ответить
+2
Білоруси, за сприяння москалів, змушували біженців з Близького Сходу штурмувати кордон Польщі. Пропоную, пару тисяч захоплених у полон москалів просто запустити через словацький кордон.
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10.07.2025 19:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коли ви всі видохните, блокувальщики херові?
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10.07.2025 18:55 Ответить
Коли вже приб'ють..
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10.07.2025 19:06 Ответить
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10.07.2025 19:25 Ответить
Кацапською?
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10.07.2025 20:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F9G3c0YmmBI https://www.youtube.com/watch?v=Украинская делегация в Риме запросила триллион на восстановление. Что дают эти конференции? ФУРСА
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10.07.2025 18:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tgC75EPXSSo

а ось тут ПАДРОБНА!!! як мародерня "отримувала" інвестиції в попередні три таких форуми зі слугам на виїзді пошопіть
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10.07.2025 19:01 Ответить
Ну очевидно вже що цього шкідника дешевше ліквідувати чім розгрібати те що він творить
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10.07.2025 18:59 Ответить
Значить Словатчина буде разом з пуйлостаном виплачувати репарації.
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10.07.2025 19:00 Ответить
Білоруси, за сприяння москалів, змушували біженців з Близького Сходу штурмувати кордон Польщі. Пропоную, пару тисяч захоплених у полон москалів просто запустити через словацький кордон.
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10.07.2025 19:03 Ответить
що північна мадярщина,
що сама мадярщина - дєвочкі хла,
прислужники московϟϟького фашизму..
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10.07.2025 19:04 Ответить
Газує! - нехай трохи збавить обороти - бо можуть губи полопати
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10.07.2025 19:04 Ответить
фіцо відкусив собі яйцо
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10.07.2025 19:06 Ответить
Національні традиції:

Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за співпрацю з Гітлером.
Повішений 18 квітня 1947 року.
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10.07.2025 19:07 Ответить
а Тісо і Фіцо - не родичі, часом? Бо дуже схожі, і навіть прізвищами.
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10.07.2025 19:35 Ответить
Недолік консенсусу,коли країни(тіла) на дотації мають такуж вагу,як і ті,що тягнуть економіку.
Може треба було вагу голосу враховувати за розміром економічного внеску? Нма внеску(дотаційна) - не має голосу. Є внесок - є голос. Буде зацікавленість в розвитку,а не паразитувані.
Це знялоб багато питань.
Українці вже бачили як дотаційний бамбас кормив всю Україну.
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10.07.2025 19:22 Ответить
Мал клоп, да вонюч.
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10.07.2025 19:31 Ответить
Євросоюз відмовить у фінансуванні Словаччини.
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10.07.2025 19:33 Ответить
Абсолютно недееспособные политические лидеры фицо и ко, пока все мобилизировали экономику, деверсифицировали энергетику, вы жували сопли, рано или поздно каРФаген падет, и вы начнете требовать впаять вас в новую систему енергетической безопасности, надеюсь вам предьявят счет за услугу, подчеркну УСЛУГУ, а не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО!
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10.07.2025 19:45 Ответить
заблокуйте мадярського посла в туалеті !
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10.07.2025 20:42 Ответить
 
 