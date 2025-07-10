Фицо поручил своему послу в Брюсселе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия будет продолжать блокировать новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, пока ее требования не будут выполнены, в частности относительно российского газа.

Об этом 10 июля заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Журналисты получили в распоряжение официальный текст его заявления.

В частности, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против РФ, который планировалось утвердить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе 11 июля.

"Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем вследствие прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года", - заявил Фицо.

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Он отметил, что спорные вопросы с Европейской комиссией "пока еще не решены".

"Нашему послу в Брюсселе снова было поручено вчера не поддерживать 18-й пакет санкций", - подчеркнул Фицо.

По его словам, он не может допустить, "чтобы бессмысленные идеологические жесты вроде прекращения поставок российского газа нанесли нашему государству серьезный ущерб".

Вместе с тем словацкий премьер отметил, что переговоры с Еврокомиссией продолжаются, и имеют положительный прогресс.

"Должен признать, что Европейская Комиссия прилагает усилия для поиска решения для Словакии. По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко... Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения по постепенному отказу от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий", - резюмировал Фицо.

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Как сообщалось, ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что на этой неделе страны ЕС должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Напомним, 4 июля послы страны Европейского Союза (Coreper) во второй раз рассмотрели вопрос принятия 18-го пакета санкций ЕС против России, однако не смогли его одобрить из-за позиции Словакии.

В конце июня недели Европейский Совет продлил действующие санкции против России еще на полгода, однако не смог принять 18-й пакет санкций против России за развязанную против Украины войну. По информации СМИ, решение отложили из-за позиции Словакии и Венгрии.

Ранее в ЕС надеялись, что 18-й пакет санкций для России из-за ее войны с Украиной будет принят на заседании Европейского Совета 26-27 июня в Брюсселе. Впрочем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что будет требовать отложить голосование за новый пакет санкций.

Что известно о 18 пакете санкций ЕС против России?

Как сообщалось, 10 июня Еврокомиссия представила свои предложения для 18-го пакета санкций ЕС против России.

В частности, предлагается ввести ограничения против девяти физических лиц и 33 юридических лиц, а также снизить предельную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель и расширить ограничения в отношении "теневого флота" РФ.

Еврокомиссия также предлагает ввести санкции против проектов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", чтобы сделать невозможным возобновление их работы, отключить еще 22 российских банка от SWIFT, ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов, а также запретить экспорт товаров в РФ на сумму более 2,5 миллиарда евро в год.

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