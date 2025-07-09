Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій України з останніми трьома пакетами ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав три укази про синхронізацію українських санкцій проти РФ та інших країн із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС.

Про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів Укрінформу.

За його словами, 15-й пакет санкцій охопив низку фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн.

16-й пакет стосується фігурантів із Росії, Китаю, Туреччини й низки інших країн. До переліку, зокрема увійшло ТОВ "Південний флот", яке перевозить російську нафту тіньовим флотом.

17-й пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" і китайська Skywalker Technology Co. Ltd, причетна до виробництва дронів для Росії.

Водночас на сайті президента 8 липня було оприлюднено одразу чотири укази про затвердження рішень РНБО про застосування санкцій: №466/2025, №471/2025, №472/2025 і №473/2025.

Перший з них передбачає застосування повного пакета санкцій за поданням СБУ щодо 5 компаній з КНР, додатки до решти трьох указів про запровадження санкцій за поданням Кабміну на сайті президента не оприлюднені.

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Як повідомлялося, 6 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження у тому числі з використанням криптовалют.