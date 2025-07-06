Удар по криптовалютних схемах: Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні, передає пресслужба голови держави.

"Щойно підписав новий санкційний пакет – і це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних", – заявив президент.

Він уточнив, що санкції запроваджені за поданням Національного банку України.

"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що в умовах фінансових санкцій Росія все частіше використовує розрахунки у криптовалюті.

"Загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції – наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також у пакеті – 73 фізичні особи, всі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати", – уточнив голова держави.

Він також анонсував нові рішення по синхронізації санкцій України та Євросоюзу.

"Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", – додав президент.

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Як повідомлялося, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповідав, що Росія активно використовує криптовалюти для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу росіяни віддають токену USDT з прив'язкою до долара США, оборот якого у таких цілях оцінюється у 5-7 млрд USDT щомісячно.