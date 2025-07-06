Удар по криптовалютних схемах: Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження.
Про це президент заявив у своєму відеозверненні, передає пресслужба голови держави.
"Щойно підписав новий санкційний пакет – і це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних", – заявив президент.
Він уточнив, що санкції запроваджені за поданням Національного банку України.
"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості", – розповів Зеленський.
Він зауважив, що в умовах фінансових санкцій Росія все частіше використовує розрахунки у криптовалюті.
"Загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції – наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також у пакеті – 73 фізичні особи, всі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати", – уточнив голова держави.
Він також анонсував нові рішення по синхронізації санкцій України та Євросоюзу.
"Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", – додав президент.
Як повідомлялося, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповідав, що Росія активно використовує криптовалюти для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу росіяни віддають токену USDT з прив'язкою до долара США, оборот якого у таких цілях оцінюється у 5-7 млрд USDT щомісячно.
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Йшов 4-й рік війни і ЛІДОР вирішив на вуха ідійотів73% навішати чергову порцію локшини ... цього разу про кріпту.
А тим часом нафта по нафтопроводу Дружба продовжує йти то Угорщини Обрана і ніяких санкцій від ЛІДОРА ... мабуть має рахунок в угорському
ОТРбанку..
Ця організація у своїх рекомендаціях просила Україну визначитися щодо криптовалют: або заборонити їх, або запровадити в країні відповідне регулювання.
Україна пішла шляхом легалізації.
Незважаючи на те, що Закон "Про віртуальні активи" був підписаний ще 2022 року, він досі не набув чинності через відсутність необхідних змін у Податковому кодексі.
Це означає, що криптовалюти залишаються поза правовим регулюванням в Україні, хоча їхнє використання не заборонено.
Зеленський повинен сидіти в тюрмі за мародерство на крові українців.