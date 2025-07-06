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Удар по криптовалютних схемах: Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ

Зеленський оголосив про нові фінансові санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО) проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження.

Про це президент заявив у своєму відеозверненні, передає пресслужба голови держави.

"Щойно підписав новий санкційний пакет – і це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних", – заявив президент.

Він уточнив, що санкції запроваджені за поданням Національного банку України.

"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що в умовах фінансових санкцій Росія все частіше використовує розрахунки у криптовалюті.

"Загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції – наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також у пакеті – 73 фізичні особи, всі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати", – уточнив голова держави.

Він також анонсував нові рішення по синхронізації санкцій України та Євросоюзу.

"Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", – додав президент.

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Як повідомлялося, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповідав, що Росія активно використовує криптовалюти для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу росіяни віддають токену USDT з прив'язкою до долара США, оборот якого у таких цілях оцінюється у 5-7 млрд USDT щомісячно.

Автор: 

Зеленський Володимир (2543) санкції (4554) РНБО (518) криптовалюта (646)


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Цей зеленський у світі уже повний НУЛЬ, з яким ніхто не хоче і не буде мати справу. І світ, і Україна, (і, навіть рф...) уже волають, щоб переобрати цю злодюжну, продажну, брехливу камарілью, і, нарешті почати працювати з новою, прогнозованою УКРАЇНСЬКОЮ владою.
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06.07.2025 18:13 Відповісти
Мели ЗЕемеля пока твоя ЗЕнеделя , яка вже підходить до кінця!

Йшов 4-й рік війни і ЛІДОР вирішив на вуха ідійотів73% навішати чергову порцію локшини ... цього разу про кріпту.

А тим часом нафта по нафтопроводу Дружба продовжує йти то Угорщини Обрана і ніяких санкцій від ЛІДОРА ... мабуть має рахунок в угорському
ОТРбанку..
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06.07.2025 18:21 Відповісти
Зеленський платить путіну 20 мільйонів доларів щодоби за цей нафтопровод, щоб той мав змогу вбивати українців.
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06.07.2025 23:35 Відповісти
Легалізувати криптобізнес Україна взялася під тиском Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
Ця організація у своїх рекомендаціях просила Україну визначитися щодо криптовалют: або заборонити їх, або запровадити в країні відповідне регулювання.
Україна пішла шляхом легалізації.
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06.07.2025 19:55 Відповісти
На середину 2025 року Україна перебуває на порозі остаточної легалізації криптовалюти.
Незважаючи на те, що Закон "Про віртуальні активи" був підписаний ще 2022 року, він досі не набув чинності через відсутність необхідних змін у Податковому кодексі.
Це означає, що криптовалюти залишаються поза правовим регулюванням в Україні, хоча їхнє використання не заборонено.
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06.07.2025 20:00 Відповісти
Бджоли проти меду. Усі зелені давно усі в крипті висять, щоб з мішками бабла через кордон не тікати.
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06.07.2025 20:44 Відповісти
Прям таки удар, потужний .Лідор вже контролює світовий обіг криптовалюти.
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06.07.2025 20:45 Відповісти
Треба вдарити санкціями по мародеру Зеленському.
Зеленський повинен сидіти в тюрмі за мародерство на крові українців.
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06.07.2025 23:32 Відповісти

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