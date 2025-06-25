Молдовський олігарх-втікач запустив російську криптовалюту, яка допомагає Москві обходити санкції, – ЗМІ

За чотири місяці обсяг транзакцій у криптовалюті A7A5, яку створили для обходу санкцій проти РФ, сягнув $9,3 млрд. Токен, прив’язаний до російського рубля, у лютому запустили молдавський олігарх Ілан Шор і російський банк, що працює у сфері оборони.

Як пише FT, обіг криптовалюти уже перевищив 12 млрд токенів (близько $156 млн), і використовується невеликою групою користувачів із високими щоденними обсягами операцій, передає Forbes.

Токен емітується під забезпечення депозитів у "Промсвязьбанку", який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії. Основна біржа для торгівлі A7A5 – Grinex, зареєстрована в Киргизстані майже одночасно з запуском стейблкоїна.

Згідно з аналізом FT, через гаманці біржі за чотири місяці пройшло $9,3 млрд у токенах A7A5. Технічно A7A5 працює через блокчейни Tron і Ethereum, а далі його обмінюють на Tether (USDT), що дозволяє виводити гроші в інших країнах.

Grinex і A7A5 заявляють, що є незалежними проєктами, але аналітики вказують на її звʼязки з Garantex – російською криптобіржею, яку закрили в березні 2025 року за підозрою у відмиванні грошей, повідомила Elliptic, компанія з аналізу блокчейнів, чиї дані використовували американські правоохоронні органи в цій операції.

Garantex була основним каналом для переказу готівки: з квітня 2022 року біржа обробила транзакцій на понад $60 млрд і використовувалася, зокрема, російськими елітами. За даними Elliptic, користувачам Garantex могли просто перенести залишки на рахунки в Grinex.

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Створення A7A5 стало відповіддю на блокування Росії у глобальній фінансовій системі, зокрема через відключення банків від SWIFT і замороження активів. Ідея створити "свій" стейблкоїн давно обговорювалася у Москві на тлі зростаючого тиску на криптобіржі типу Tether.

Проєкт також пов’язаний із політичними амбіціями. За даними британської організації Centre for Information Resilience, колишній молдовський депутат і бізнесмен Ілан Шор використовував A7A5 та пов’язані з ним домени для втручання у вибори в Молдові, зокрема через підкуп виборців.

У 2019 році Шор утік із Молдови після вироку за участь у банківському шахрайстві на $1 млрд. Зараз він має російське громадянство.

Як повідомлялося, Центробанк Росії готується посилити регулювання ринку криптовалют, щоб зачистити цифровий криптопростір РФ від іноземних стейблкоїнів, включно з USDT від компанії Tether.