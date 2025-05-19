Банк Росії хоче заборонити росіянам використовувати "криптодолари"

Центробанк Росії готується посилити регулювання ринку криптовалют, щоб зачистити цифровий криптопростір РФ від іноземних стейблкоїнів, включно з USDT від компанії Tether.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з проєктом вказівки російського Центробанку, до обороту в Росії не допускатимуться іноземні цифрові права, випущені в "недружніх" країнах та ті, що блокують рахунки росіян під тиском "недружніх" країн.

У компанії-оператора USDT є можливість заблокувати активи будь-якого користувача на власний розсуд у будь-який момент. Tether регулярно блокує активи санкційних компаній та осіб із Росії після вимог американського Мінфіну.

Найбільш гучною стала історія про блокування у травні 2025 року гаманців з USDT на 2,5 млрд руб. російської криптобіржі Garantex, яка потрапила під санкції США та Європейського Союзу. Влада США звинуватила платформу у відмиванні грошей, сприянні злочинним організаціям та порушенні санкційного режиму.

Член експертної ради регулювання криптовалют, заступник голови громадської ради податкової служби Москви Міхаїл Успенський зазначив, що USDT не відповідає новим критеріям російського Центробанку й не зможе використовуватися на території Росії. При цьому він зазначив, що використання стейблкоїнів у міжнародних розрахунках проєкт ЦБ Росії не забороняє.

Можливостей для купівлі USDT фізособами Банк Росії не залишає. У своєму повідомленні він також підкреслив, що схвалені криптовалюти в Росії зможуть купувати лише юрособи, які є кваліфікованими інвесторами. Вказівка ​​регулятора набирає чинності 26 травня 2025 року.

USDT – найпопулярніший у світі стейблкоїн, курс якого прив'язаний до долара, із ринковою капіталізацією $151 млрд. Він став використовуватись у розрахунках у великих російських експортерів після того, як західні санкції у 2022 році відрізали їх від платежів у доларах та євро. Криптопроект USDT був зареєстрований на Британських Віргінських островах та отримав ліцензію у Сальвадорі.

Раніше повідомлялося, що російська влада готує запуск нової криптовалютної біржі, яка буде доступна лише так званим "суперкваліфікованим інвесторам" – учасникам із дуже високим рівнем доходу та капіталу.

У середині березня Центробанк Росії направив до уряду пакет пропозицій щодо регулювання ринку крипотвалют. Так, права на операції з криптовалютою зможуть отримати лише надбагаті громадяни, тоді як для решти, за задумом російського регулятора, на такі угоди слід запровадити заборону, а за її порушення – встановити покарання.

Раніше повідомлялося, що в Росії почнуть формувати реєстр "підозрілих" криптовалютних гаманців росіян, до якого включатимуть "адреси-ідентифікатори цифрових валют", що надходять від банків, податкової служби, Міністерства внутрішніх справ РФ, спецслужб та іноземних партнерів.

На початку серпня минулого року президент Росії Владімір Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського Центробанку.

У лютому цього року уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що росіяни активно використовують криптовалюти для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу вони віддають токену USDT з прив'язкою до долара США, оборот якого у таких цілях оцінюється у 5-7 млрд USDT щомісячно.