Росія запустить державну криптобіржу для доларових мільйонерів

Російська влада готує запуск нової криптовалютної біржі, яка буде доступна лише так званим "суперкваліфікованим інвесторам" – учасникам із дуже високим рівнем доходу та капіталу.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає The Moscow Times.

"Спільно із Центральним банком запустимо криптобіржу для суперкваліфікованих інвесторів. Відбудеться легалізація криптоактивів, виведення із тіні операцій у крипті. Звичайно, не всередині нашої країни, а ті операції, які сьогодні пройдені в рамках експериментального правового режиму", – сказав Сілуанов.

Як зазначається, наразі доступ до криптобіржі передбачається обмежити інвесторами з великими фінансовими можливостями.

Згідно з поточними пропозиціями Центробанку РФ, статус "суперкваліфікованого інвестора" зможуть отримати ті, чиї активи (у цінних паперах та на депозитах) перевищують 100 млн руб. ($1,2 млн) або чий річний дохід за минулий рік становив понад 50 млн руб.

Однак ці критерії поки що не є остаточними й можуть бути переглянуті.

Як повідомлялося, в середині березня Центробанк Росії направив до уряду пакет пропозицій щодо регулювання ринку крипотвалют. Так, права на операції з криптовалютою зможуть отримати лише надбагаті громадяни, тоді як для решти, за задумом російського регулятора, на такі угоди слід запровадити заборону, а за її порушення – встановити покарання.

Раніше повідомлялося, що в Росії почнуть формувати реєстр "підозрілих" криптовалютних гаманців росіян, до якого включатимуть "адреси-ідентифікатори цифрових валют", що надходять від банків, податкової служби, Міністерства внутрішніх справ РФ, спецслужб та іноземних партнерів.

На початку серпня минулого року президент Росії Владімір Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського Центробанку.

У лютому цього року уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що росіяни активно використовують криптовалюти для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу вони віддають токену USDT з прив'язкою до долара США, оборот якого у таких цілях оцінюється у 5-7 млрд USDT щомісячно.