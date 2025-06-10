Обходив санкції та відмив понад $500 мільйонів: у США заарештували російського криптовалютника

У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна. Його звинувачують в обході антиросійських санкцій та порушенні експортного контролю.

Як пише Financial Times, за версією слідства, Гугнін відмив понад $500 млн та допоміг росіянам придбати чутливі американські технології, передає Укрінформ.

Зазначається, що засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. Його було заарештовано та пред'явлено звинувачення у Нью-Йорку.

Прокуратури стверджують, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку, яка підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій "Росатом".

"Гугнін прибув до США та розгорнув схему відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, яку він використав для обходу санкцій та експортних обмежень, а також для обману американських фінансових інститутів", – заявив федеральний прокурор Джозеф Ночелла.

Помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг зазначив, що Гугнін "перетворив криптовалютну компанію на таємний канал для переведення в готівку брудних грошей".

У листі, надісланому судді в Нью-Йорку, прокуратура вказала, що Гугнін має зв'язки з чиновниками в Росії та Ірані, включаючи представників російських спецслужб, які можуть допомогти йому втекти від правосуддя.

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Гугніну пред'явлено звинувачення за 22 пунктами, деякі з яких передбачають максимальне покарання до 30 років позбавлення волі.

Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін, також відомий як Юрій Машуков і Джордж Гугнін, проживав у США за візою категорії O-1A, призначеної для осіб з "видатними здібностями або досягненнями". Вказується, що він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році.

Прокурори стверджують, що Гугнін забезпечив проведення транзакцій на загальну суму близько $2 млрд. Більшість його клієнтів перебували у Росії і користувалися послугами російських банків, які перебувають під американськими санкціями. Інші клієнти проживали в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Близько $365 млн із $530 млн, що пройшли через американську фінансову систему, були у вигляді криптовалюти Tether. Переважна частина цих коштів проходила через компанію Evita Investments, а не через Evita Pay.

Гугніна також звинувачують у тому, що він сприяв купівлі російським клієнтом сервера, виробленого технологічною компанією США, а експортувати технологію в Росію без ліцензії – незаконно.

Як повідомлялося, у 2024 році у США в Лос-Анджелесі заарештували 66-річного бізнесмена Іллю Кана, якого підозрюють у багаторічному незаконному експорті мікросхем американських виробників підсанкційним російським компаніям, пов’язаних із Міноборони Росії.