Европарламент призвал Венгрию и Словакию остановить блокирование санкций ЕС против РФ
Европейский парламент призывает Венгрию и Словакию оставновить блокирование введения санкций Европейского Союза против РФ.
Об этом говорится в резолюции "О человеческих потерях в результате агрессивной войны России против Украины и настоятельной необходимости прекращения российской агрессии", которую принял Европарламент 9 июля, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
За резолюцию проголосовали 507 европейских парламентариев из 720.
В документе Европарламент призывает усилить санкционное давление против России - в том числе, это должны сделать Венгрия и Словакия. Правительства этих стран должны согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза и добросовестно сотрудничать с ЕС.
Кроме этого, в резолюции сказано, что Венгрия и Словакия, как и другие страны-члены ЕС, должны воздерживаться от политики, которая ставит принципы и достижения Евросоюза под угрозу.
Напомним, что послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.
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Нехай сос*ть в путлера, а не отримують гроші від ЄС.
та змінюйте..
не говорячи вже про хла кабаєва та його дуру..
щоб хло перемогло..