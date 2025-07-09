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Новости Санкции ЕС против России
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Европарламент призвал Венгрию и Словакию остановить блокирование санкций ЕС против РФ

Европарламент

Европейский парламент призывает Венгрию и Словакию оставновить блокирование введения санкций Европейского Союза против РФ.

Об этом говорится в резолюции "О человеческих потерях в результате агрессивной войны России против Украины и настоятельной необходимости прекращения российской агрессии", которую принял Европарламент 9 июля, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

За резолюцию проголосовали 507 европейских парламентариев из 720.

В документе Европарламент призывает усилить санкционное давление против России - в том числе, это должны сделать Венгрия и Словакия. Правительства этих стран должны согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза и добросовестно сотрудничать с ЕС.

Кроме этого, в резолюции сказано, что Венгрия и Словакия, как и другие страны-члены ЕС, должны воздерживаться от политики, которая ставит принципы и достижения Евросоюза под угрозу.

Напомним, что послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

Также читайте: Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Автор: 

Венгрия (2039) Европарламент (1810) россия (96534) санкции (11621) Словакия (1018)


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Топ комментарии
+2
Заклики потужні - чи вже зойки з останіх сил
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09.07.2025 16:33 Ответить
+2
Гнати в три шиї з ЄС нахлыбників потрібно.
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09.07.2025 16:35 Ответить
+2
Добрий заклик і мотузка з милом творять чудеса.
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09.07.2025 16:39 Ответить
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Заклики потужні - чи вже зойки з останіх сил
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09.07.2025 16:33 Ответить
Гнати в три шиї з ЄС нахлыбників потрібно.
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09.07.2025 16:35 Ответить
рішучо-занепокоєні
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09.07.2025 16:52 Ответить
закликав - це як на клик ?
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09.07.2025 16:36 Ответить
Добрий заклик і мотузка з милом творять чудеса.
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09.07.2025 16:39 Ответить
Йожики кололись, плакали, але жерли кактуса далі
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09.07.2025 16:42 Ответить
а они послушались и все жили долго и счастливо ... нет
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09.07.2025 16:48 Ответить
А може не закликати а виключати!
Нехай сос*ть в путлера, а не отримують гроші від ЄС.
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09.07.2025 16:50 Ответить
Вони б і не проти, але ж уже предОплату прутін, уже їм зробив??!
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09.07.2025 16:57 Ответить
треба змінювати статут ЄС. То абсурд коли одна-дві країни блокують рішення ухвалене більшістю
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09.07.2025 16:57 Ответить
вступайте в ЄС,
та змінюйте..
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09.07.2025 17:15 Ответить
кожному овочу свій фрукт
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09.07.2025 17:30 Ответить
Англія вчасно покинуло це шоу імпотентів. Скільки ж грошей йде на утримання 720 недіездатних баранів. Треба основним фінансоутримувачам ціеї зграї теж покинути цю контору яку вони створили недіездатной.
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09.07.2025 17:04 Ответить
ваші барани імпотенти 100% кращі, ніж вони..
не говорячи вже про хла кабаєва та його дуру..
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09.07.2025 17:14 Ответить
А що їх умовляти? Ці країни живуть за рахунок дотацій ЕС, перекрити їм дотації, ось і все.
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09.07.2025 17:06 Ответить
ці руϟϟкі курви хочуть,
щоб хло перемогло..
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09.07.2025 17:09 Ответить
Глубоко и обеспокоено призываю,блеать!
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09.07.2025 17:18 Ответить
І довго вони так закликати будуть? Єврозакликателі.
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09.07.2025 17:37 Ответить
 
 