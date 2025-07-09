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Новости Санкции ЕС против России
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Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

словаччина

Послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, Словакия снова блокирует принятие, несмотря на "хорошие и продуктивные" переговоры с Еврокомиссией об отказе от российских энергоносителей в рамках программы REPower EU.

По словам источника, в зале "растет гнев", ведь промедление происходит на фоне масштабной воздушной атаки РФ по Украине.

Кроме того, до сих пор продолжается спор о сохранении верхней границы цены на российскую нефть. Против выступают по меньшей мере три страны - Греция, Кипр и Мальта.

Следующее обсуждение документа запланировано на 11 июля. В ЕС надеются, что пакет удастся согласовать до заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое должно состояться во вторник, 16 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис осудил удары РФ по Украине: ЕС должен немедленно принять 18-й пакет санкций

Автор: 

россия (96534) санкции (11621) Словакия (1018)


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Топ комментарии
+14
Ніколи не повірю , що Європейський Союз не має жодних важелів впливу на якусь Словаччину !
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09.07.2025 14:21 Ответить
+8
Можете уявити собі сім'ю із тридцяти чоловік, де двоє малих утриманців крутять усіма іншими?
Ні? То подивіться на ЄС.
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09.07.2025 14:25 Ответить
+7
Скотина цей Хвицьо! Жалко що недострелили. Таким істотам не місце серед людей...
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09.07.2025 14:24 Ответить
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Пробити блок - нє?
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09.07.2025 14:18 Ответить
Яка несподіванка!
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09.07.2025 14:19 Ответить
Кацап, тобі сюди:
............./´¯/).......
............/....//.......
.........../....//........
....../´¯/..../´¯\.....
..././.../..../..../.|_..
(.(....(....(..../.)..)..
.\................\/.../..
..\................. /.....
....\..............(.......
......\.............\......
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09.07.2025 14:27 Ответить
І тебе вилікують і твоїх з ху...лостану теж.
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09.07.2025 14:43 Ответить
Кацапізм не лікується традиційними методами.
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09.07.2025 14:49 Ответить
Таоя племінниця та громадянська дружина (простими словами шльондра) це дві кацапсткі хвойди?
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09.07.2025 14:45 Ответить
Ніколи не повірю , що Європейський Союз не має жодних важелів впливу на якусь Словаччину !
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09.07.2025 14:21 Ответить
А як вони в себе чморили росісян 2007-2008..не обслуговували, не розуміли ызык..

Що ж ними таке сталось..
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09.07.2025 14:21 Ответить
Це з невдалим вибором, вибрати бажали гея, а вибрали підораса
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09.07.2025 14:44 Ответить
Скотина цей Хвицьо! Жалко що недострелили. Таким істотам не місце серед людей...
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09.07.2025 14:24 Ответить
Можете уявити собі сім'ю із тридцяти чоловік, де двоє малих утриманців крутять усіма іншими?
Ні? То подивіться на ЄС.
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09.07.2025 14:25 Ответить
путін купив двох-трьох найдешевших халамидників і керує в ЄС. А європейці думають, що це вони там командують
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09.07.2025 14:27 Ответить
Все пройде на наступних виборах , народ терпіти це не буде .... на жаль помилково обрали промосковського популіста ! Всі мають пройти через це пекло щоб розуміння прийшло, на жаль ми проходимо кровʼю
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09.07.2025 14:28 Ответить
Як вже неодноразово казав ЕС це лебідь рак та щука.
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09.07.2025 14:28 Ответить
Ну що напереговарювались з Фіцою? Тільки за жабри ту тварь кацапську потрібно брати
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09.07.2025 14:29 Ответить
Та виключіть їх з ЄС на час голосування.
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09.07.2025 14:30 Ответить
А чого з ЄС тільки на час голосування? Постійно, нехай вступають в таєжний союз, як що він ім так подобається!
А то і рибку і на ***, тобто отримувати від ЄС допомогу, т.я. вони рецептори і відпрацювати рашкини гроші за підрив ЄС!
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09.07.2025 14:35 Ответить
Вірно.
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09.07.2025 14:53 Ответить
Трампло і пуйло хлопають в ладоши
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09.07.2025 14:32 Ответить
Що фіцо ,що орбан це рашиські маріонетки ,які на дотаціях ЄС невже немає управи на ці так звані країни ?
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09.07.2025 14:33 Ответить
Можна. Перестати гроші надавати.
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09.07.2025 14:36 Ответить
Фріцо та орбанутий від цього не залежать, вони на зарплаті у ху...ла, а на свій народ вони класти хотіли, бо стільки бабла на лісний рахунок ні один ЄС не дасть
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09.07.2025 14:48 Ответить
А до чого тут вони? Може словаки до тями придуть
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09.07.2025 14:50 Ответить
їм там не набрид цей цирк?
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09.07.2025 14:34 Ответить
нічого дивного-Словаччина підтримула нацистів у минулому тепер підтримує рашистів...
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09.07.2025 14:42 Ответить
Потрібно перекрити фіцам та орбанам рецепцию з ЄС!
А то це сосе з ЄС і відпрацовуває валізи налічману з рашки за розвал ЄС та отримування грошей ЄС на ведення війни з Україною!!
За рашкин газ ці два клоуна переховувають долляри на рахунки рашки!
Тобто, зараз ЄС ЯВЛЯЄТЬСЯ СПОНСОРОМ РАШКИ У ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ!
Нехай торгують з рашкою консервованим горошком, як за часи СРСР.
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09.07.2025 14:48 Ответить
Коли приймали статут ЄС то забули приказку - в родині не без виродка. Той випадок, коли довго думали, а отримали якусь херню...без зміни статута вся ця ЄС при прийнятті рішень -цирк на дроті..хоча може так воно і було замислено насамперед, хто зна
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09.07.2025 14:51 Ответить
Вимикайте говнопровід " Дружба" і домовляйтесь...
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09.07.2025 14:59 Ответить
"у залі "зростає гнів"."
Та отп*здіть тих послів Словаччини або відправте у туалет на час голосування.
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09.07.2025 15:00 Ответить
За словами джерела, у залі "зростає гнів", адже зволікання відбувається на тлі наймасштабнішої повітряної атаки РФ по Україні. ЄС- стара європейська колимага , котрою керує дишло.яке їй причепить рашистське куйло
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09.07.2025 15:02 Ответить
Блокують бо так треба для європи
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09.07.2025 15:08 Ответить
 
 