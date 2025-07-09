Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Послы Евросоюза 9 июля не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Его принятие блокирует Словакия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, Словакия снова блокирует принятие, несмотря на "хорошие и продуктивные" переговоры с Еврокомиссией об отказе от российских энергоносителей в рамках программы REPower EU.

По словам источника, в зале "растет гнев", ведь промедление происходит на фоне масштабной воздушной атаки РФ по Украине.

Кроме того, до сих пор продолжается спор о сохранении верхней границы цены на российскую нефть. Против выступают по меньшей мере три страны - Греция, Кипр и Мальта.

Следующее обсуждение документа запланировано на 11 июля. В ЕС надеются, что пакет удастся согласовать до заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое должно состояться во вторник, 16 июля.

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