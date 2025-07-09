Будрис осудил удары РФ по Украине: ЕС должен немедленно принять 18-й пакет санкций

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз немедленно принять 18-й пакет санкций против России в ответ на крупнейшую воздушную атаку по территории Украины с начала полномасштабного вторжения.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Будрис отметил, что Европе следует не только осуждать действия РФ, но и принимать конкретные шаги. "Это не просто война - это систематический государственный терроризм против суверенного государства и гражданского населения", - отметил дипломат.

В частности, он выступил за включение в новый пакет санкций снижение предельной цены на российскую нефть.

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Будрис подчеркнул, что новый санкционный пакет должен быть направлен также против оборудования и продукции, используемых в производстве дронов и ракет. По его мнению, промедление с решением "играет на руку Путину и его военным преступлениям".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

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