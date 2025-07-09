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Новости Массированный ракетный обстрел Санкции ЕС против России
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Будрис осудил удары РФ по Украине: ЕС должен немедленно принять 18-й пакет санкций

Кястутис Будрис об операции

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз немедленно принять 18-й пакет санкций против России в ответ на крупнейшую воздушную атаку по территории Украины с начала полномасштабного вторжения.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Будрис отметил, что Европе следует не только осуждать действия РФ, но и принимать конкретные шаги. "Это не просто война - это систематический государственный терроризм против суверенного государства и гражданского населения", - отметил дипломат.

В частности, он выступил за включение в новый пакет санкций снижение предельной цены на российскую нефть.

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Будрис подчеркнул, что новый санкционный пакет должен быть направлен также против оборудования и продукции, используемых в производстве дронов и ракет. По его мнению, промедление с решением "играет на руку Путину и его военным преступлениям".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

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Литва (2525) обстрел (28420) россия (96534) санкции (11621)


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Досить окозамилювання,імпотент! Ефективність 18 го рівно така ж,як і попередніх 17-ти. Хто їх дотримується? Черговий пук у воду.
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09.07.2025 14:00 Ответить
But why call? Just accept the sanctions!
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09.07.2025 14:06 Ответить
Давайте, як казав плєшивий "бєз раскачкі" перейдемо зразу до 65-го пакету. Всеодно з них толку не видно.
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09.07.2025 14:12 Ответить
ЕС должен временно приостановить членство Венгрии и Словакии, надо помнить историю, как московиты развалили Жечь Посполитую (Евросоюз средневековья,) именно из-за принципа голосования (что решения принимаются единогласно), были там два агента москвы, которые блокировали все неугодные ей решения.
Нужно перейти на принцип принятия решений, хотя бы 3/4 большинства.
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09.07.2025 14:24 Ответить
 
 