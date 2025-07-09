Брекельманс после обстрелов Украины: Россия хочет продолжать войну ради империализма

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина хочет вести переговоры ради мира, тогда как Россия стремится продолжать войну ради империалистических целей.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Российский террор не останавливается - самая масштабная воздушная атака (728 дронов, 13 ракет) по всей территории Украины. Украина хочет вести переговоры ради мира, Россия хочет продолжать войну ради империализма. Все партнеры Украины должны оказать больше поддержки. И значительно усилить давление на Путина", - заявил Брекельманс.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

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