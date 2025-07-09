Из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Этой ночью во время российского обстрела в Броварах Киевской области пострадала женщина 1980 года рождения. С травмой грудной клетки она госпитализирована в местную больницу.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.
"Также в 4.15 поступило сообщение о значительном возгорании в результате падения обломков БпЛА на одном из предприятий в Требухове. По данным ГСЧС - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте еще работают пожарные и коммунальные службы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.
Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий.
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