ПВО работает по вражеским дронам на Киевщине, - ОВА
Вечером 8 июля российские войска атакуют Киевскую область беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий09.07.2025 00:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль