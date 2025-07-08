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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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ПВО работает по вражеским дронам на Киевщине, - ОВА

ппо

Вечером 8 июля российские войска атакуют Киевскую область беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3896) Киевская область (4251) Шахед (1271) война в Украине (5102)


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То нехай працюють - чи немає більше про що писати???
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09.07.2025 00:00 Ответить
 
 