ПВО работает по вражеским дронам на Киевщине, - ОВА

Вечером 8 июля российские войска атакуют Киевскую область беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

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