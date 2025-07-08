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Новини Атака безпілотників на Київщину
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ППО працює по ворожих дронах на Київщині, - ОВА

ппо

Ввечері 8 липня російські війська атакують Київщину безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4481) Київська область (4147) Шахед (1274) війна в Україні (5140)


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То нехай працюють - чи немає більше про що писати???
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09.07.2025 00:00 Відповісти
 
 