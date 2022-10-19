Ударно-разведывательные БПЛА "Каратель" украинского производства готовы к бою.. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой зафиксированы беспилотники "Punisher", подготовленные к боевой работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи три БПЛА.

"Самолеты летят, будем всех бомбить", - говорит автор записи, комментируя видео.

Для справки: Punisher (укр. "Каратель") – легкий ударно-разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией UA Dynamics для боевого применения ССО ВСУ. Комплекс "Punisher" также может иметь медицинско-спасательное назначение и нести контейнер с медикаментами, который сбрасывается для оказания помощи раненым. Стоимость комплекса составляет около 50 тысяч долларов США, непосредственно летательный аппарат – около 10 тысяч долларов США.

БПЛА запускается с катапульты и имеет максимальную дальность до 45 км, поднимаясь на высоту до 400 метров. Максимальная скорость дрона – 198 км/ч (55 м/с), крейсерская – 80 км/час. Дрон атакует цели с помощью свободно падающих неуправляемых бомб UB-75HE. Точность при сбрасывании с высоты до 400 м - 4 м. Бомбы UB-75HE калибра 75 мм весят 2 кг и отличаются типом боевой части.

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