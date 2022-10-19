Россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

19 октября российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора в Мариуполе. Он был установлен в 2004 году в центре города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Российские марионетки демонтировали памятник с помощью автокрана. А затем сообщили, что гранит из него переработают в стройматериалы.

Демонтаж памятника сопровождали агитационным роликом, в котором марионетки оккупантов рассказывают, что воюют не с памятником, а с "дезинформацией на государственном уровне", а также о том, что голодомора в Украине не было. Еще одна коллаборантка-преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя "не стоит раздражать души напоминаниями о трагедиях прошлого".

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