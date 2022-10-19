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Россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

19 октября российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора в Мариуполе. Он был установлен в 2004 году в центре города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Российские марионетки демонтировали памятник с помощью автокрана. А затем сообщили, что гранит из него переработают в стройматериалы.

Демонтаж памятника сопровождали агитационным роликом, в котором марионетки оккупантов рассказывают, что воюют не с памятником, а с "дезинформацией на государственном уровне", а также о том, что голодомора в Украине не было. Еще одна коллаборантка-преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя "не стоит раздражать души напоминаниями о трагедиях прошлого".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Люди часами стоят в очередях за хлебом в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Голодомор (1055) Мариуполь (5712) оккупация (10143) памятник (2239)


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Топ комментарии
+53
А чего еще ожидать от потомков виновников этого кровавого преступления?
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19.10.2022 13:34
+53
А у нас істукан пушкіна захищають...
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19.10.2022 13:34
+47
зачищають злочини зроблені в 1933 році ... Але Гугл не видалиш бульдозером ...Хіба що стерти планету Земля з космічного простору
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19.10.2022 13:33
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Правила форума Совет форумчан
Потому что они не русские как многие считают а орки-россияне,вы правильно написали их название этой недонации с непонятными границами и этносом.
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19.10.2022 13:33 Ответить
ну и нахрен запустили видио с этим дЭбилом,пусть полощит дупу москалям
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19.10.2022 15:19 Ответить
зачищають злочини зроблені в 1933 році ... Але Гугл не видалиш бульдозером ...Хіба що стерти планету Земля з космічного простору
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19.10.2022 13:33 Ответить
Сейчас, когда цивилизованное человечество увидело истинное лицо русского мира, пора признать,

что милосердие и отзывчивость русского народа - один из самых лживых и опасных мифов последнего столетия».

- Елена Галкина, Российский политолог, историк, профессор МГПУ
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20.10.2022 00:25 Ответить
А чего еще ожидать от потомков виновников этого кровавого преступления?
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19.10.2022 13:34 Ответить
Оккупанты выдаивают из коллаборантов кровь для своих подранков
https://crime-ua.com/node/30165

«Вагнеровцы» десятками расстреливают зеков, передумавших умирать в Украине

https://crime-ua.com/node/30167
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20.10.2022 00:36 Ответить
А у нас істукан пушкіна захищають...
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19.10.2022 13:34 Ответить
Щорс стоит и толстой в центре..
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20.10.2022 00:51 Ответить
Тим часом красівоє у Єйску.....

Угроза обрушения балконов возникла в четвертом подъезде дома в Ейске https://m.lenta.ru/tags/geo/krasnodarskiy-kray/ Краснодарского края , поврежденного при падении истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом журналистам заявил замруководителя департамента строительства региона https://m.lenta.ru/tags/persons/gorobets-ivan/ Иван Горобец

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19.10.2022 13:35 Ответить
Губернатор края Кондратьев прибыл на место крушения, осмотрел повреждения, приказал расселить людей проблемных квартир во временный жилфонд и закончил свой визит фразой:
- "Главное, чтобы люди завтра утром пошли на работу с ХОРОШИМ настроением".
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19.10.2022 13:39 Ответить
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19.10.2022 15:04 Ответить
Перехват розмови пілота і диспетчера:
"Альо діспетчер, ми падаєм, падаєм ****!"
"Понял, понял, вичьорківаю".

https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA
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19.10.2022 13:40 Ответить
Це не перехват, це стьоб.
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19.10.2022 13:55 Ответить
Мелькают кварталы, и прыгать нельзя
Дотянем до дома - решили друзья...
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19.10.2022 14:50 Ответить
А в Києві поліція відкрила провадження через демонтаж бюста пушкіну.
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19.10.2022 13:35 Ответить
А памятники пердушкину и зоофилке катьке стоят. Всё с ними в порядке.
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19.10.2022 13:35 Ответить
"Зачєм ві с памятнікамі ваюєті?"
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19.10.2022 13:36 Ответить
Жизнь у орков удалась судя по всему.
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19.10.2022 13:37 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Скажіть, де скидаються на взяття Гіркіна живим, - я ще від себе додам!
І ні, це не жарт: нагадую, що цей виродок був 1993 р. в Боснії і, з найвищою правдоподібністю, єдиний може розповісти всю правду про вперше в історії воєн застосовану там гулагівську (російську, авжеж, було кому навчити "братушек"!) технологію тюрем-борделів, яку відтак приніс нам весною 2014 р. до Слов'янська. (А уявляєте, скільки ще цікавого про руку Москви в балканських війнах може за тим відкритися?)

Ми ж іще не забули тих наших дівчаток - тих перших, іще зачищених майже (!) безслідно, правда ж?.. Не забули Марину зі Слов'янська, про яку я тут писала чи не того-таки самого року (вона додзвонилась батькам з телефону, викраденого в охоронця, і встигла дещо розповісти)? Потім, у 2015-му, слідів цього злочину (а з 2001 р., після слухання в Гаазі боснійської історії, воєнні ґвалти серед цивільного населення кваліфікуються як злочин проти людяности!) вже не змогла дошукатись прислана в Донбас Європарламентом комісія Малґожати Ґосєвської, бо з усіх тих дівчаток, наловлених гіркінськими зарізяками ("она будет обслуживать наших ребят", - відповідали нещасним батькам у "комендатурі", ми пам'ятаємо!), вдалося, нагадую, знайти живою тільки одну - в Дніпровській психушці, в тому стані, коли дати свідчень вона вже не могла. Решта, найімовірніше, загинули, і Гіркін напевно знає - ЯК саме. Тож залиште його тепер допитувати батькам дівчаток, недопалених в Бучі, - у них він напевно заговорить.

Щойно тоді цілий пазл нарешті зійдеться докупи, і світ здригнеться од жаху довгим флешбеком - від Берліну-1945 через Боснію-1993 до Слов'янська-2014 і аж до теперішніх злочинів російської армії, на яких її вже таки впіймано in flagranti. Не можна втрачати такого свідка.

І дай нам Боже дочекатись нарешті суда над Москвою - за всі ті покоління мучеників, котрі не дочекалися.
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19.10.2022 13:37 Ответить
Для того его и вытянули на фронт, чтобы попал под "шальную" пулю ФСБ...
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19.10.2022 13:53 Ответить
Згвалтування кацапами жинок і діточок - ЦЕ страшна історія , історія ДИКУНІВ В СВІТІ.

про це постійно треба писати не тількі в Україні , а і в світі . Це потрібно віддавати в новини всіх краін.

кацапи мають стати нерукоподаваемими
замість того , учора в Празі пела Земфіра - знову «хороших» руцких світу показують , а у наших Дзидзьо і Пономарева відмінили аренду зала . ЧОМУ ДИВУВАТИСЬ ПРИ ТАКОМУ МІНІСТРІ КУЛЬТУРИ ТКАЧЕНКО
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19.10.2022 14:03 Ответить
После войны поставим памятник жертвам кацапской агрессии.
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19.10.2022 13:38 Ответить
Пам'ятник кацапського геноциду 1933 - 2022.
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19.10.2022 13:48 Ответить
Так,але нажаль,перша дата значно раніша
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19.10.2022 15:15 Ответить
"Москаль північний,то наш ворог вічний!"
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19.10.2022 15:16 Ответить
зачем у кацапов не должно остаться ничего ни дорог ни техники ни электростанций ни железных дорог про авиацию молчу лучина телега и лошадка и берданка длля охоты и лапти..опустить их осознаннов средние века..зомбировать их Религий вваести казни на кострах все знания обьявить ересью какой нах телефон интернет если света нет лечить мухаморами говном навозом лишаниками..кормится должны ягодами грибами дикими сортами плодоносных деревьев шишками каштами одичавшими овощами.. Голод мииор эпидемии должны стать НОРМОЙ НА 1000 ЛЕТ..пока не вызхдахают конченные ушлебки кацапы и не переродится генетически обезьянка разумна потом их в статус рабов доверять тяжкий труд и бить бить в кандалах на цепи и на шее за малейшую провинность или бунтарство и вольность.. спускать шкуру и за бунт сжигать любое населенный табор.. опустить кацапов в статус дремучих забитых рабов....и да учить их принудительно клятой мове украинской... чтобы забыли что такое русский язык и свой родной по определению... это за вычетом тех территорий что заберет себе Украина вернет... СШа Канада Норвегия Финляндия Швеция Заполярье лучше для них они скандинавы бриты приспособлены к суровому климату... Китайцам сделать обрезание подарить им гандоны... чтобы не плодились как тараканы..
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19.10.2022 13:49 Ответить
"у кацапов не должно остаться ничего...."

І мови теж.
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19.10.2022 13:55 Ответить
Память кривая, сралина с членином помнять, а голод в Поволжье нет. Вот такая куйня
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19.10.2022 13:40 Ответить
Три Голодомора,,,1921-23,,,1932-33,,,1946-47,,,фишка в том что быдло Мавзолейное считает голодающих с Поволжья и Голодомором в Украине искусственно созданного НКВДистами и комуняками Сралинскими шакалами,это одно и тоже...
Крысы позорные...
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19.10.2022 13:43 Ответить
Мій свекор із "голодающіх Поволжья". Їхню сім'ю двічі розкуркулили, але вони виїхали на Запоріжжя, а потім на Волинь. Різниця з Україною в тому, що з України не випускали. Знімали з поїздів і повертали назад в голодні села.
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19.10.2022 17:13 Ответить
Мрази *******. В школе эта ***** историю изучала. шоб тебе кадыровцы жопу и ***** со ртом порвали на ***
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19.10.2022 13:43 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍
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19.10.2022 14:26 Ответить
Тепер ясно - ЯКИЙ "МИР" привели в УКраїну? Не стільки "русский", скільки "сталінсько-більшовицький"!!!
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19.10.2022 13:46 Ответить
Що цікаво, навіть кремлівська ганчірка "Дімон" визнав Голодомор: Медведев и Янукович под дождем и градом возложили цветы к памятникам Голодомору и неизвестному солдату (2010). Источник:

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19.10.2022 13:47 Ответить
Те що демонтували пам'ятник це очікувано від ворога.
Звільнять Маріуполь пам'ятник знову встановлять
Ворог намагається стерти історію тільки вони мабуть не розуміють що в Україні всі архівні матеріали про жертви голодоморів у відкритому доступі багато оцифрованих документів теж саме і про період вітчизняної війни.
Орки сприймають те що в Росії і вони мабуть не вірять що архів може бути доступним в Україні для вивчення історії - а не так як в Росії історик не може потрапити до архіву.
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19.10.2022 13:50 Ответить
колаборантна й ворожа Україні мразота яка хрюкає, добровільно залишилась з окупантами.... ніякі соплі і воплі не переконають в іншому.
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19.10.2022 13:51 Ответить
Ничего:ей еще и пенсию,назначат хорошую(пострадала от окупации
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19.10.2022 14:02 Ответить
Прокончаные мрази..но ничего удивительного..одно вранье..*** просто смешно..Украина на последнем месте по голоду была..я очень надеюсь что бумеранг кармы им прилетит..и они за все что натворили ..получат такое же "последнее место" и также оч надеюсь что в этот раз небудет никаких ножек буша..и наши часть нарида дурного небудет их подкармливать от жалости ..доброты..и глупости своей душевной..если история ничему ненаучила ничему..что кацапье неблагодарные мрази..конченые.
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19.10.2022 13:52 Ответить
А казали що любителі,,,руського миру,,в Маріуполі відсутні
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19.10.2022 13:53 Ответить
Тому що культура, історія то найважливіші теми. І росіяни це розуміють. (противно визнавати іх правільність). А в нас ору було про леніна!!! тепер той пушкін, всіх хто проти зносу і прибирання російського лайна в списки неблагонадійних громадян України! Треба вже щось робити всередині краіни з ворогами. Я розумію, що тільки це, не показник для покарання, але якщо складати електронні списки тих хто захищає в різні способи рашківські цінності та ін. то людину яка буде попадатися в декількох списках вже можна брати в розробку СБУ.
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19.10.2022 13:57 Ответить
Хто тепер стане на захист пямянику катьки 2 в Одесі? Що скажуть мадяри про пямятник орлу-турулу в Мукачево? Терехов в Харкові заткнувся про памятник мяснику-жукову? Як себе почуває памятник терористу щорсу в центрі Києва? я вже мовчу про числених пушкіних, горьких, львів толстих і іншої московитської пі...добратії

памятники - це не історія, це маркери.
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19.10.2022 13:58 Ответить
Боятся памятника ? Это правильно.
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19.10.2022 14:11 Ответить
На рабSSee в 1929 году вышла книга под названием "На Великой стройке",где подробно расписан был генофонд СССР...Украина 91 млн населения,,,Мацковия 89 млн Шариковых, другие всякие народы ,9.7 млн .,теперь поняли...почему при Голодоморе в Украине умерло 10 млн...,а вместо них в Украину завезли рaбSkoe быдло мацкавитов...
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19.10.2022 14:15 Ответить
Кстати недавно путлер проболтался...нас всегда должно быть больше...,хотя Татьяна Голикова лет 10 назад произнесла...ситуация с демографией удручающая,...а Симоньян ещё круче...мы вымираем...
Потому и воруют не только детей из Украины...,эвакуация из Херсона и области это всего лишь продолжение того что вывозили из Донбасса и Харьковской области...
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19.10.2022 14:23 Ответить
"То настоящее, что было..." - даунбасское быдло!! Дебилы на генном уровне!
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19.10.2022 14:24 Ответить
Выдача мавзолейных Аусвайсов жителям Украины проходит по упрощённой процедуре...
Итого...население рабSeи после переписи поголовья в прошлом году путлер засекретил..., вывод.. Шариковых не 140 млн,а всего от силы 70-75...
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19.10.2022 14:30 Ответить
Як казав Аристотель,Логика сурьезная наука...😛
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19.10.2022 14:37 Ответить
тьфу! прочитав Арестович...
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19.10.2022 14:51 Ответить
Убирают напоминания о преступлениях своей страны . . .
Ничего, восстановим. А ещё придётся ставить и памятники жертвам российской агрессии 2014-2022 (дай Бог, чтоб не 2023 или дальше).
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19.10.2022 15:06 Ответить
Дебилы мля... Это прямое признание геноцида украинского народа совком и рабссеей. Тупее было бы только разрушение памятников маршалов СССР, которые были выходцами из Украины... Хотя кто знает до каких пределов дойдет истерика путлера в подвале наедине с ампулой яда. Новеньким таким ядом, "Путничок" например.
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19.10.2022 15:18 Ответить
це повний пєсєц! Москалі ніколи не признають, що в 33р. грабували й вивезли з України все зерно, весь хліб! Незважаючи на розповіді очевидців!. Один розказував, що в 33р. на вулицях Вінниці лежали помираючі люди й трупи, а НКВДисти ходили, переступаючи через них.
Голодомор в Україні був спровокований, щоб знищити українців й завезти на територію всяку мордву.

Голод в України апріорі не реальний, не та земля й не ті люди!
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19.10.2022 15:18 Ответить
І зараз відбувається подібне. Мета цієї війни - знищити українців, Україну й заселити всяким непотрібом з орди.
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19.10.2022 15:24 Ответить
ПІ ДА РА СИ !!!
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19.10.2022 15:22 Ответить
Сподіваюсь, всі гандони, які з піною в роті волають про то, що "нєльзя трогать памятнікі, памятнікі ето святоє", після цієї новини заткнуться назавжди.
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19.10.2022 16:22 Ответить
Якби ж то
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19.10.2022 20:18 Ответить
Гебня хоче сховати свої злодіяння...
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19.10.2022 16:34 Ответить
Жаль, что у этих тварей никто не умер во время голодомора!
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19.10.2022 16:42 Ответить
Їх навезли з рашки у хати жертв.
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19.10.2022 17:18 Ответить
Тварюки.
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19.10.2022 17:11 Ответить
Тре дякувати одному імбіцилу за допомогу кацапам
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19.10.2022 19:18 Ответить
Все це в стотисячний раз доводить,що кацапи- не люди,а біологічне сміття. Груба помилка циввілізації.
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19.10.2022 19:48 Ответить
Казпав ы буду казати всю цю фашиську погань найти всіх повісити.Ніяких тюремних сроків вішати.
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19.10.2022 20:44 Ответить
 
 