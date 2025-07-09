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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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В результате атаки БПЛА в Киевской области пострадала женщина, - ОВА

Россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

В ночь на 9 июля в результате атаки российских беспилотников на Киевскую область пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

"К сожалению в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу. Предварительный диагноз - закрытый перелом грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Напомним вечером 8 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: ПВО работает по вражеским дронам на Киевщине, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3902) Киевская область (4251) Шахед (1271) война в Украине (5124)


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