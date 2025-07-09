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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка, - ОВА

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

В ніч на 9 липня внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область постраждала одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

"На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні. Попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається", - написав він.

Нагадаємо ввечері 8 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: ППО працює по ворожих дронах на Київщині, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4481) Київська область (4147) Шахед (1274) війна в Україні (5162)


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