Внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка, - ОВА

В ніч на 9 липня внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область постраждала одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

"На жаль в Броварському районі унаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні. Попередній діагноз - закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається", - написав він.

Нагадаємо ввечері 8 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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