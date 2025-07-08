Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 8 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пише пресслужба Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Харківська, Донецька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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