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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 8 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пише пресслужба Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Харківська, Донецька області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: Атака "шахедів" на Харків: кількість постраждалих зросла до 82, одна жінка загинула (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2840) Шахед (1274) війна в Україні (5140)


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Даааа.
Редактори іноді чудеса чудять.
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08.07.2025 20:05 Відповісти
А хіба не атакують, чи журнВидВійськ мозок закодував?👀
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08.07.2025 20:31 Відповісти
зеленского с умеровым привязали в хрущёвке или втік?
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08.07.2025 20:05 Відповісти
ну чё, к зеленскому иди, к умерову, шмігалю, галущенко, арахамию, любого все твои, а там до послыцы доростёшь
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08.07.2025 20:10 Відповісти
Ще день два буде по 40 штук...
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08.07.2025 20:13 Відповісти
 
 