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Украину атакуют ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 8 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Харьковская, Донецкая области - угроза применения врагом ударных БПЛА.
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+1 Огусто
показать весь комментарий08.07.2025 20:05 Ответить Ссылка
+1 Andrew Moon
показать весь комментарий08.07.2025 20:13 Ответить Ссылка
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