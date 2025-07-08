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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 8 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Харьковская, Донецкая области - угроза применения врагом ударных БПЛА.

Читайте: Атака "шахедов" на Харьков: количество пострадавших возросло до 82, одна женщина погибла (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2500) Шахед (1271) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+1
Даааа.
Редактори іноді чудеса чудять.
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08.07.2025 20:05 Ответить
+1
Ще день два буде по 40 штук...
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08.07.2025 20:13 Ответить
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Даааа.
Редактори іноді чудеса чудять.
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08.07.2025 20:05 Ответить
А хіба не атакують, чи журнВидВійськ мозок закодував?👀
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08.07.2025 20:31 Ответить
зеленского с умеровым привязали в хрущёвке или втік?
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08.07.2025 20:05 Ответить
ну чё, к зеленскому иди, к умерову, шмігалю, галущенко, арахамию, любого все твои, а там до послыцы доростёшь
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08.07.2025 20:10 Ответить
Ще день два буде по 40 штук...
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08.07.2025 20:13 Ответить
Вісім мільойнів дронів вже вилітають на Москву.
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08.07.2025 21:35 Ответить
 
 