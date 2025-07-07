Атака "шахедов" на Харьков: количество пострадавших возросло до 71, одна женщина погибла

В Харькове в результате российских атак "шахедами" 7 июля пострадал 71 человек, среди них - семеро детей.

Об этом сообщил в телеграм мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В данное время количество пострадавших возросло до 71 человека, среди них - 7 детей. Еще одна женщина умерла в больнице, к сожалению", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате российского удара 7 июля по Холодногорскому району Харькова умерла в больнице.

Напомним, утром 7 июля Харьков находился под атакой российских ударных беспилотников.

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