"Шахеды" вновь атаковали Харьков. "Прилёты" в жилых массивах, есть пострадавшие (обновлено)

Харьков находится под атакой российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков снова атакуют вражеские дроны - над городом "шахеды". Будьте осторожны!" - отметил он.

Также глава города заявил о взрыве в Харькове.

Известно, что еще несколько шахедов заходят на город.

"Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе", - отметил мэр.

По предварительной информации, прилеты в жилых массивах города.

По предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову естьь пострадавшие, добавил мэр.

В частном секторе Холодногорского района горит дом.

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