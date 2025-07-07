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Новости Фото атака шахедов на Харьков Атака беспилотников на Харьков
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"Шахеды" вновь атаковали Харьков. "Прилёты" в жилых массивах, есть пострадавшие (обновлено)

Харьков атакуют шахиды 7 июля 2025 года

Харьков находится под атакой российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков снова атакуют вражеские дроны - над городом "шахеды". Будьте осторожны!" - отметил он.

Также глава города заявил о взрыве в Харькове.

Известно, что еще несколько шахедов заходят на город.

"Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе", - отметил мэр.

По предварительной информации, прилеты в жилых массивах города.

По предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову естьь пострадавшие, добавил мэр.

В частном секторе Холодногорского района горит дом.

Читайте: Враг атаковал Харьков "шахедами": прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, 27 пострадавших, среди них трое детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28385) Харьков (7645) Шахед (1266) Харьковская область (1227) Харьковский район (415)


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Хоч одне радує, Що Ізраіль дав люлей розробникам шахедів іранцям.
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07.07.2025 10:28 Ответить
На мокшандії ж є завод ішакедів - чи то крупновузлова зборка? Типу зібрать конструктор до купи?
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07.07.2025 10:47 Ответить
Якось можна вирахувати звідки запускаються шахеди?
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07.07.2025 10:32 Ответить
З російської *********.
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07.07.2025 13:51 Ответить
 
 