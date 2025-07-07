"Шахеды" вновь атаковали Харьков. "Прилёты" в жилых массивах, есть пострадавшие (обновлено)
Харьков находится под атакой российских ударных беспилотников.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков снова атакуют вражеские дроны - над городом "шахеды". Будьте осторожны!" - отметил он.
Также глава города заявил о взрыве в Харькове.
Известно, что еще несколько шахедов заходят на город.
"Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе", - отметил мэр.
По предварительной информации, прилеты в жилых массивах города.
По предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову естьь пострадавшие, добавил мэр.
В частном секторе Холодногорского района горит дом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кот Бегемот
показать весь комментарий07.07.2025 10:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Марина #594701
показать весь комментарий07.07.2025 10:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
krot_lub
показать весь комментарий07.07.2025 10:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Декапольцев
показать весь комментарий07.07.2025 13:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль