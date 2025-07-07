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Новини Фото атака шахедів на Харків Атака безпілотників на Харків
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"Шахеди" знову атакували Харків. "Прильоти" у житлових масивах, 16 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року

Харків перебуває під атакою російських ударних безпілотників.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Харків знову атакують ворожі дрони - над містом "шахеди". Будьте обережні!" - зазначив він.

Також очільник міста заявив про вибух в Харкові.

Відомо, що ще кілька шахедів заходять на місто.

"Три прильоти орієнтовно у Холодногірському районі", - зазначив мер.

За попередньою інформацією, прильоти у житлових масивах міста.

За попередньою інформацією, в результаті шести останніх прильотів по Харкову є постраждалі, додав мер.

У приватному секторі Холодногірського району горить будинок.

Мер повідомив, що внаслідок останнього удару по Харкову вже 16 постраждалих.

У ДСНС заявили, що під приціл ворога потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об'єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки.

Читайте: Ворог атакував Харків "шахедами": пролунало щонайменше чотири вибухи, 27 постраждалих, серед них троє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року
Харків атакують шахеди 7 липня 2025 року

Автор: 

обстріл (29707) Харків (5766) Шахед (1271) Харківська область (1241) Харківський район (421)


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Хоч одне радує, Що Ізраіль дав люлей розробникам шахедів іранцям.
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07.07.2025 10:28 Відповісти
На мокшандії ж є завод ішакедів - чи то крупновузлова зборка? Типу зібрать конструктор до купи?
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07.07.2025 10:47 Відповісти
Якось можна вирахувати звідки запускаються шахеди?
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07.07.2025 10:32 Відповісти
З російської *********.
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07.07.2025 13:51 Відповісти
 
 