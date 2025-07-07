Ворог атакував Харків "шахедами": пролунало щонайменше чотири вибухи, 19 постраждалих, серед них троє дітей (оновлено)
Вранці 7 липня Харків зазнав кількох ударів "Шахедами". Вибухи лунали у двох районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Шевченківському районі безпілотник влучив у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку
"Попередньо постраждали 4 людини, з них 2 дитини. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання - 10 м²", - зазначив Синєгубов
Також зафіксовані влучання ворожого БпЛА у Слобідському районі міста. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб.
У районі пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.
Зросла кількість постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки Харкова БпЛА зросла до 10 осіб:
- У Шевченківському районі постраждали 8 осіб;
- У Слобідському - 2 людини.
Всім надається необхідна медична допомога.
Станом на 6:45 кількість постраждалих зросла до 13.
Шевченківський район - 10 постраждалих.
Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років.
Станом на 7:00 кількість постраждалих зросла до 16:
- станом на зараз у Шевченківському районі – 11 постраждалих;
- у Слобідському – 5.
Всім надається висококваліфікована медична допомога.
Станом на 7:20 відомо про 20 постраждалих, серед них 3 – діти.
- у Шевченківському районі – 12 постраждалих.
- у Слобідському – 8 постраждалих.
Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають.
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