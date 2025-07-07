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Новини Атака безпілотників на Харків
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Ворог атакував Харків "шахедами": пролунало щонайменше чотири вибухи, 19 постраждалих, серед них троє дітей (оновлено)

шахеди

Вранці 7 липня  Харків зазнав кількох ударів "Шахедами". Вибухи лунали у двох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі безпілотник влучив у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку

"Попередньо постраждали 4 людини, з них 2 дитини. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання - 10 м²", - зазначив Синєгубов

Також зафіксовані влучання ворожого БпЛА у Слобідському районі міста. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб.

У районі пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка.

Зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки Харкова БпЛА зросла до 10 осіб: 

  • У Шевченківському районі постраждали 8 осіб;
  • У Слобідському - 2 людини.

Всім надається необхідна медична допомога.

Станом на 6:45 кількість постраждалих зросла до 13.

Шевченківський район - 10 постраждалих.

Слобідський район - 3 постраждалі людини, з них дівчинка трьох років.

Станом на 7:00 кількість постраждалих зросла до 16:

  • станом на зараз у Шевченківському районі – 11 постраждалих;
  • у Слобідському – 5.

Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Станом на 7:20 відомо про 20 постраждалих, серед них 3 – діти.

  • у Шевченківському районі – 12 постраждалих.
  • у Слобідському – 8 постраждалих.

Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають.

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Автор: 

обстріл (29707) Харків (5764) Харківська область (1241) Харківський район (420)


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От коли у такій же, а скоріше - більшій, пропорції почне зростати кількість постраждалих москвичей - лише тоді у України може з'явитися шанс на припинення цього варварства!
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07.07.2025 07:38 Відповісти
 
 