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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни за добу вбили двох людей на Харківщині, зокрема дитину, ще 11 осіб постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені, серед яких – діти.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви російських обстрілів

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів 2 людини загинули, зокрема дитина. Постраждали 11 людей, серед них - 2 дітей.

Тка, у м. Харків постраждала 46-річна жінка і 2-річна дівчинка; у с. Одноробівка Золочівської громади загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинув 59-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік, 57-річна і дві 65-річні жінки; у с. Широке Близнюківської громади постраждала 27-річна жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували "шахедами" Харків: є влучання у двох районах міста (оновлено)

Чим росіяни атакували Харківщину

Повідомляється, що ворог атакував 8 БпЛА Шевченківський та Новобаварський райони Харкова.

Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

  • 23 некеровані авіаційні ракети;
  • 14 КАБ;
  • 11 БпЛА типу "Шахед";
  • 31 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА невстановленого типу.

Також дивіться: Війська РФ атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні. ФОТОрепортаж

Наслідки російських атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічну клініку, кафе, 2 магазини, нежитлову будівлю, 4 автомобілі;
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення "Укрзалізниці", приватне підприємство, нежитлову будівлю, складське приміщення, 2 автомобілі (с. Приколотне); автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, 12 приватних будинків, гараж (м. Куп'янськ); приватний будинок (с. Малий Бурлук); 2 автомобілі, 2 трактори, приватний будинок (с. Шипувате); 2 складські приміщення підприємства (сел. Великий Бурлук); 2 нежитлові будівлі (с. Борівське);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські); 4 приватні будинки (м. Балаклія);
  • у Чугуївському районі пошкоджено будинок культури (с. Юрченкове);
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка).

У Нацполіції показали наслідки ворожих атак.

Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини
Російські обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (29689) Харків (5764) Харківська область (1238) Богодухівський район (69) Ізюмський район (101) Куп’янський район (283) Харківський район (420) Чугуївський район (163)


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А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
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06.07.2025 09:52 Відповісти
Будьте прокляті виродки кацапські ,з ким ви варвари воюєте ? наймерзеніша істота на землі це кацапські варвари ,путін **** кровожерлива коли вже нарешті здохниш ?
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06.07.2025 10:40 Відповісти
 
 