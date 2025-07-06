Росіяни за добу вбили двох людей на Харківщині, зокрема дитину, ще 11 осіб постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені, серед яких – діти.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви російських обстрілів

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів 2 людини загинули, зокрема дитина. Постраждали 11 людей, серед них - 2 дітей.



Тка, у м. Харків постраждала 46-річна жінка і 2-річна дівчинка; у с. Одноробівка Золочівської громади загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинув 59-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік, 57-річна і дві 65-річні жінки; у с. Широке Близнюківської громади постраждала 27-річна жінка.

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Чим росіяни атакували Харківщину

Повідомляється, що ворог атакував 8 БпЛА Шевченківський та Новобаварський райони Харкова.



Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

23 некеровані авіаційні ракети;

14 КАБ;

11 БпЛА типу "Шахед";

31 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

1 БпЛА невстановленого типу.

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Наслідки російських атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічну клініку, кафе, 2 магазини, нежитлову будівлю, 4 автомобілі;

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення "Укрзалізниці", приватне підприємство, нежитлову будівлю, складське приміщення, 2 автомобілі (с. Приколотне); автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, 12 приватних будинків, гараж (м. Куп'янськ); приватний будинок (с. Малий Бурлук); 2 автомобілі, 2 трактори, приватний будинок (с. Шипувате); 2 складські приміщення підприємства (сел. Великий Бурлук); 2 нежитлові будівлі (с. Борівське);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські); 4 приватні будинки (м. Балаклія);

у Чугуївському районі пошкоджено будинок культури (с. Юрченкове);

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка).

У Нацполіції показали наслідки ворожих атак.









