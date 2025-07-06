УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8478 відвідувачів онлайн
Новини Фото
309 0

Війська РФ атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні. ФОТОрепортаж

Ворог атакував рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Атака на рятувальників у м.Харків

За даними ДСНС, вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару.

Пошкоджено пожежну автоцистерну.

Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

Читайте також: Росіяни атакували "шахедами" Харків: є влучання у двох районах міста (оновлено)

Атака на рятувальників у м. Херсон

Як зазначається, вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа.

Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно.

Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.

Особовий склад та цивільні - не постраждали.

удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках

Автор: 

обстріл (29689) Харків (5761) Херсон (3481) ДСНС (5199) Харківська область (1238) Херсонська область (5969) Харківський район (420) Херсонський район (422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 