Війська РФ атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні. ФОТОрепортаж
Ворог атакував рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Атака на рятувальників у м.Харків
За даними ДСНС, вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару.
Пошкоджено пожежну автоцистерну.
Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.
Атака на рятувальників у м. Херсон
Як зазначається, вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа.
Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно.
Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.
Особовий склад та цивільні - не постраждали.
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