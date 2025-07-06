Війська РФ атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні. ФОТОрепортаж

Ворог атакував рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Атака на рятувальників у м.Харків

За даними ДСНС, вночі ворог вдарив по місту за допомогою БПЛА. Після прибуття рятувальників на місце пожежі, окупанти завдали повторного удару.

Пошкоджено пожежну автоцистерну.

Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

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Атака на рятувальників у м. Херсон

Як зазначається, вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа.

Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно.

Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.

Особовий склад та цивільні - не постраждали.









