Войска РФ атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне. ФОТОрепортаж
Враг атаковал спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Атака на спасателей в г. Харькове
По данным ГСЧС, ночью враг ударил по городу с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар.
Повреждена пожарная автоцистерна.
Личный состав не пострадал - пожарные вовремя спустились в укрытие.
Атака на спасателей в г. Херсоне
Как отмечается, утром, после обстрела города, на территории АЗС возник пожар.
Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно.
В результате удара повреждена автоцистерна.
Личный состав и гражданские не пострадали.
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Маск13
показать весь комментарий06.07.2025 12:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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