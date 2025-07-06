Войска РФ атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне. ФОТОрепортаж

Враг атаковал спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Атака на спасателей в г. Харькове

По данным ГСЧС, ночью враг ударил по городу с помощью БПЛА. После прибытия спасателей на место пожара, оккупанты нанесли повторный удар.

Повреждена пожарная автоцистерна.

Личный состав не пострадал - пожарные вовремя спустились в укрытие.

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Атака на спасателей в г. Херсоне

Как отмечается, утром, после обстрела города, на территории АЗС возник пожар.

Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно.

В результате удара повреждена автоцистерна.

Личный состав и гражданские не пострадали.









